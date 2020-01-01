باريس سان جيرمان يخطط لضم مدافع تشيلسي

أكدت تقارير صحفية فرنسية، أن باريس سان جيرمان يخطط للتعاقد مع المدافع الفرنسي كورت زوما لاعب فريق تشيلسي الإنجليزي.

وذكرت صحيفة ’’لو سبورت 10’’ الفرنسية، أن باريس انضم لكل من ليستر سيتي وإيفرتون اللذان يرغبان في ضم نجم تشيلسي .

وتابعت الصحيفة، أن زوما قد يكون وجهته المقبلة في باريس سان جيرمان، حال تقدم الأخير بعرض كبير لضمه.

وأشارت الصحيفة إلى أن باريس سان جيرمان يرغب في جلب مدافع هذا الصيف، تعويضًا للبرازيلي تياغو سيلفا اللذي سيرحل بعد نهاية عقده.

أوضحت الصحيفة أن ممثلي كورت زوما يضغطون بقوة على باريس سان جيرمان لجلب اللاعب من أجل تعويض رحيل سيلفا، في الوقت الذي لم يرفض فيه البرازيلي ليوناردو المدير الرياضي للنادي الأمر، ولكنه طلب تأجيل الفكرة لبعض الوقت.