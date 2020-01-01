باريس سان جيرمان يخطط لضم مدافع تشيلسي

الجمعة 03/يوليه/2020 - 03:25 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي

 

أكدت تقارير صحفية فرنسية، أن باريس سان جيرمان يخطط للتعاقد مع المدافع الفرنسي كورت زوما لاعب فريق تشيلسي الإنجليزي.

 

وذكرت صحيفة ’’لو سبورت 10’’ الفرنسية، أن باريس انضم لكل من ليستر سيتي وإيفرتون اللذان يرغبان في ضم نجم تشيلسي .

 

وتابعت الصحيفة، أن زوما قد يكون وجهته المقبلة في باريس سان جيرمان، حال تقدم الأخير بعرض كبير لضمه.

 

وأشارت الصحيفة إلى أن باريس سان جيرمان يرغب في جلب مدافع هذا الصيف، تعويضًا للبرازيلي تياغو سيلفا اللذي سيرحل بعد نهاية عقده.

 

أوضحت الصحيفة أن ممثلي كورت زوما يضغطون بقوة على باريس سان جيرمان لجلب اللاعب من أجل تعويض رحيل سيلفا، في الوقت الذي لم يرفض فيه البرازيلي ليوناردو المدير الرياضي للنادي الأمر، ولكنه طلب تأجيل الفكرة لبعض الوقت.

أخبار تهمك

عاجل - صدمة مدوية في الأهلي بسبب رمضان صبحي

منذ يوم

"المرحلة الأخيرة".. تدهور الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. مفاجأة سارة من داخل مستشفى العزل حول مستجدات الوضع الصحي للفنانة رجاء الجداوي

منذ حوالي 13 ساعة

إثيوبيا: مقتل وإصابة 163 شخصاً في موجة الاحتجاجات الأخيرة عقب وفاة مغن معارض

منذ حوالي 19 ساعة

ضربة موجعة للأهلي قبل موقعة الوداد في دوري الأبطال

منذ ساعة و نصف

بسبب عاشور.. مرتضى منصور يستفز الأهلي بتصريح مثير

منذ حوالي 4 ساعات

صدمة كبرى للزمالك.. 50 مليون جنيه سعر صفقة القناص

منذ ساعتين و 31 دقيقة

أمل جديد.. أمريكا: إنتاج لقاح آمن وفعال ضد كورونا نهاية 2020

منذ حوالي 21 ساعة

تطورات جديدة بشأن ضم الأهلي لـ "الدبابة" الإفريقية

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. انفجار ضخم يهز تركيا

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يفقد نجم الفريق في دوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من ساعتين

"التموين" تزف بشرى سارة بشأن احتياطي السلع

منذ حوالي 7 ساعات

وزير الري الأسبق يكشف مفاجأة مدوية عن هدف إثيوبيا من سد النهضة

منذ يوم

قرار جديد من الأهلي فور وصول فايلر للقاهرة

منذ ساعة و 17 دقيقة

حازم إمام: الزمالك يحتاج 3 صفقات قوية وطاهر إضافة للأهلي

منذ ساعتين

صدمة قوية تنتظر أحمد عيد مع الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:58 ص

عاجل.. مفاجأة سارة من داخل مستشفى العزل حول مستجدات الوضع الصحي للفنانة رجاء الجداوي

"المرحلة الأخيرة".. تدهور الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي

07:49 م

الأهلي يفقد نجم الفريق في دوري أبطال إفريقيا

02:02 م

بسبب عاشور.. مرتضى منصور يستفز الأهلي بتصريح مثير

12:10 م

صدمة قوية تنتظر أحمد عيد مع الزمالك

12:40 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: تفتيش حرب فى ليبيا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الوتد‮.. أسطورة خيرى شلبى التى هزمت الزمن