صلاح عبدالله يشارك جمهوره صورة من أمام البحر

الجمعة 03/يوليه/2020 - 03:17 م
بوابة الفجر
سيدة صادق
نشر الفنان صلاح عبدالله، صوره له من أخد المناطق الساحلية وذلك عبر صفحتة الشخصية في موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وظهر صلاح عبدالله، في الصورة وهو يقف أمام البحر مرتدياً تيشيرت أبيض مقلم بخطوط زرقاء ويرتدي نضارة سوداء.


وعلق صلاح، علي الصورة قائلاً: "وقلت للبحر لما إحتضن صلاحُه قول للغالين الموجودين واللي راحوا إنتوا عمري اللي إبتدا بنوركم صباحُه، أحلى صباح من قلب صلاح".


يذكر ان الفنان صلاح عبدالله، قدم العديد من الأدوار الهامه والرائعه في السينيما والتليفيزيون والمسرح، وإتسم بخفة ظلة، وقربه من جمهورة.
صلاح عبدالله يشارك جمهوره صورة من أمام البحر
صلاح عبدالله يشارك جمهوره صورة من أمام البحر

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