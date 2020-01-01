بعد إعلان المجلس...تعرف شروط التعيين في وظيفة مندوب مساعد

الجمعة 03/يوليه/2020 - 03:17 م
بوابة الفجر
هدير حمزة
أعلن مجلس الدولة برئاسة المستشار محمد حسام، عن قبول طلبات التعيين في وظيفة مندوب مساعد، من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون، والشرطة دفعتي ٢٠١٨ و٢٠١٩.

وحدد المجلس بعض الشروط التي يجب أن تتوافر في المتقدمين بالإضافة إلى الشروط العامة المنصوص عليها ومنها:

١- ألا يقل تقديره التراكمي عن جيد
٢- ألا يزيد عمر المتقدم عن ٣٠ سنة في تاريخ آخر موعد لسحب الملفات
٣- توافر الأهلية والصلاحية والكفاءة المتطلبة لشغل تلك الوظيفة القضائية طبقا لما تقدره اللجنة المختصة بمجلس الدولة
٤- أن يجتاز المقابلة والاختبارات التي يحددها المجلس
٥-أن تثبت لياقته الطبية وفقا للتحاليل والفحوص من الجهات المختصة التي يحددها مجلس الدولة
٦- تسحب الملفات من الأمانة العامة بمجلس الدولة ٢ شارع عصام الدالي الدقي، الجيزة، بعد تقديم المستندات التالية:
١- صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي مع الاطلاع على الأصل
٢- صورة ضوئية من المؤهل الدراسي
٣- إيصال سداد مبلغ ٥٠٠ جنيه إلكترونيا( فيزا_ كارت ميزة)، بالخزينة العمومية بالديوان العام
٤- يتم سحب الملفات من الفترة السبت ١١ يوليو ٢٠٢٠ حتى نهاية يوم عمل الإثنين ٢٧ يوليو ٢٠٢٠
٥- يتم تقديم الملفات بمقر الأمانة العامة خلال الفترة من السبت ٨ أغسطس ٢٠٢٠ حتى نهاية عمل يوم الثلاثاء ٢٥ أغسطس ٢٠٢٠
٦-يراعى عند سحب الملفات وتقديمها المواعيد المقررة لكل جامعة والمنشورة على وحدة التوثيق الالكتروني لمجلس الدولة على الفيس بوك 
٧- تقديم الملفات مستوفاة أصول المستندات والأوراق المطلوبة
٨- لن يلتفت إلى الطلبات السابقة على تقديم هذا الإعلان أو التي ترد بعد الإعلان أو غير المستوفاة للشروط


وفي سياق متصل، أعلنت هيئة النيابة الإدارية برئاسة المستشار عصام المنشاوي، عن حاجتها لمعاونين جدد من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة.

وقامت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية بالإعلان عن مسابقة للتعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية من خريجي كليات الحقوق من الجامعات المصرية وكلية الشريعة والقانون وكلية الشرطة دفعة 2017.

ووضعت الأمانة العامة شروط للمتقدمين للتعيين في هذه الوظيفة بالإضافة إلى الشروط العامة المنصوص عليها قانونًا:
1- ألا يقل تقديره التراكمي عن (جيد).
2- ألا يزيد عمر المتقدم عن 30 سنة في 2872020 تاريخ آخر يوم لسحب الملف.
3- أن تتوافر في المتقدم الاهلية والصلاحية لشغل تلك الوظيفة القضائية واجتياز المقابلة والاختبارات التى يجريها المجلس الأعلى للنيابة الإدارية.
4- أن تثبت لياقته الطبية وفقًا للتحاليل والفحوص التي ستجرى بعد اجتياز الاختبارات المطلوبة. واوضحت الأمانة أن سحب الملفات خلال الفترة من 772020 حتى 2872020 مقابل سداد مبلغ (400) اربعمائة جنيهًا وتقدم الملفات مستوفاة المستندات المطلوبة والمبينة بالملف وذلك بمقر النيابة الإدارية الكائن بمدينة 6 أكتوبر – ميدان النجدة.
ويشترط لسحب ملف التقديم:
1- صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي مع وجود الاصل للاطلاع عليه.
2- صورة ضوئية من شهادة المؤهل الدراسي على أن يقدم الاصل لدى تقديم الملف متوفيًا.
3- موافقة جهة العمل بالنسبة للمتقدين من خريجي كلية الشرطة والمتقدمين من العاملين بأى جهات حكومية.
ولن يلتفت إلى الطلبات السابقة على هذا الإعلان التى ترد بعد الميعاد المحدد أو الطلبات غير المستوفاة للشروط والمستندات اللازمة. يلتزم راغب التقدم لسحب الملف بطباعة استمارة البيانات الاتية واستيفاء بياناتها وتقديمها رفق صورة بطاقة الرقم القومي وصورة من شهادة المؤهل الدراسي كشرط لسحب الملف.
بعد إعلان المجلس...تعرف شروط التعيين في وظيفة مندوب مساعد
بعد إعلان المجلس...تعرف شروط التعيين في وظيفة مندوب مساعد
بعد إعلان المجلس...تعرف شروط التعيين في وظيفة مندوب مساعد
بعد إعلان المجلس...تعرف شروط التعيين في وظيفة مندوب مساعد

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مجلس الدولة حوادث الفجر بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

الأهلي يفقد نجم الفريق في دوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من ساعتين

صدمة قوية تنتظر أحمد عيد مع الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. مفاجأة سارة من داخل مستشفى العزل حول مستجدات الوضع الصحي للفنانة رجاء الجداوي

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. انفجار ضخم يهز تركيا

منذ حوالي 3 ساعات

إثيوبيا: مقتل وإصابة 163 شخصاً في موجة الاحتجاجات الأخيرة عقب وفاة مغن معارض

منذ حوالي 19 ساعة

صدمة كبرى للزمالك.. 50 مليون جنيه سعر صفقة القناص

منذ ساعتين و 33 دقيقة

ضربة موجعة للأهلي قبل موقعة الوداد في دوري الأبطال

منذ ساعة و نصف

بسبب عاشور.. مرتضى منصور يستفز الأهلي بتصريح مثير

منذ حوالي 4 ساعات

وزير الري الأسبق يكشف مفاجأة مدوية عن هدف إثيوبيا من سد النهضة

منذ يوم

قرار جديد من الأهلي فور وصول فايلر للقاهرة

منذ ساعة و 19 دقيقة

أمل جديد.. أمريكا: إنتاج لقاح آمن وفعال ضد كورونا نهاية 2020

منذ حوالي 21 ساعة

"التموين" تزف بشرى سارة بشأن احتياطي السلع

منذ حوالي 7 ساعات

تطورات جديدة بشأن ضم الأهلي لـ "الدبابة" الإفريقية

منذ حوالي 6 ساعات

"المرحلة الأخيرة".. تدهور الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل - صدمة مدوية في الأهلي بسبب رمضان صبحي

منذ يوم

حازم إمام: الزمالك يحتاج 3 صفقات قوية وطاهر إضافة للأهلي

منذ ساعتين

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:58 ص

عاجل.. مفاجأة سارة من داخل مستشفى العزل حول مستجدات الوضع الصحي للفنانة رجاء الجداوي

"المرحلة الأخيرة".. تدهور الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي

07:49 م

الأهلي يفقد نجم الفريق في دوري أبطال إفريقيا

02:02 م

بسبب عاشور.. مرتضى منصور يستفز الأهلي بتصريح مثير

12:10 م

صدمة قوية تنتظر أحمد عيد مع الزمالك

12:40 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: تفتيش حرب فى ليبيا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الوتد‮.. أسطورة خيرى شلبى التى هزمت الزمن