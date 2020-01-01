على طريقة محمد هنيدي.. محمد رمضان يروج لأغنيته "تيك توك"

الجمعة 03/يوليه/2020 - 03:16 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
أعلن محمد رمضان، عن أغنيته الجديدة "تيك توك"، حيث نشر صورة جديدة له عبر صفحته الرسمية بموقع "إنستجرام".

وظهر بالصورة مرتدي بدلة باللون الأصفر، وعلق قائلاً: "قريباً أغنية تيك توك".

يذكر أن كليب "كورونا فيروس"، لمحمد رمضان حقق 18 مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، عبر قناته الرسمية.

وتعاون محمد رمضان في كليب "كورونا فيروس"، مع المخرج محمد سامي، ويعتبر هذا هو التعاون الثاني بينهم عقب كليب "رايحين نسهر" والذي حقق أيضا نجاحا كبيرا.

يشار أن رمضان شارك في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "البرنس" والذي لاقى إعجاب الجماهير وذلك بجانب عدد من الفنانين منهم أحمد زاهر وإدوارد وروجينا ونجلاء بدر.

وأعلن مؤخراً عن مشاركته في مسلسل الإمبراطور الذي يجسد السيرة الذاتية للنجم أحمد ذكي.
على طريقة محمد هنيدي.. محمد رمضان يروج لأغنيته "تيك توك"
على طريقة محمد هنيدي.. محمد رمضان يروج لأغنيته "تيك توك"

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