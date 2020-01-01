بحد أدنى 220 درجة.. اعتماد تنسيق القبول لمدارس التعليم الفني بالإسكندرية

اعتمد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، تنسيق القبول لمدارس التعليم الفني بالاسكندرية بجميع نوعياته "صناعي، زراعي، تجاري، فندقي، مزدوج" للعام الدراسي 2021/2020 بحد أدنى 220 درجة للمرحلة الأولى على أن يكون التقديم إلكترونيا في إطار الالتزام بالإجراءات والتدابير الاحترازية التي أقرتها وزارة الصحة والسكان المصرية وتنفيذا لتعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية لمواجهة أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد وحرصا علي صحة وسلامة المواطنين.





وقال يوسف الديب، وكيل مديرية التربية والتعليم، إن التقديم سيكون إلكترونيا عبر شبكة الإنترنت باستخدام رابط التقديم وهو http:Fane.alex-edu.com. من خلال موقع مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية وفق رغبات الطلاب ومجموع درجاتهم والأعداد المتاحة بكل مدرسة، علي ان يستمر التقديم بالمرحلة الأولى لمدة شهر والتي ستبدأ صباح السبت 2020/7/4، وتم توفير إرشادات كاملة للطلاب وأولياء الأمور عبر بوابة البرنامج للاطلاع عليها قبل بدء تسجيل الرغبات.





وفي سياق متصل، أفاد أحمد السيد مدير إدارة التعليم الصناعي والقائم بأعمال مدير عام التعليم الفني بوجوب اجتياز الاختبارات القبلية والمقابلات الشخصية للطلاب الراغبين في الالتحاق بمدارس التعليم والتدريب المزدوج، واجتياز المقابلات الشخصية للراغبين في الالتحاق بالتعليم الفندقي، مع ضرورة أن يستوفي الطالب جميع الرغبات وعددها (عشرون رغبة ) ويتاح للطالب التعديل في رغباته حتي نهاية المرحلة الأولي وطباعة استمارة الرغبات.





كانت أعلنت وزارة الصحة والسكان، الخميس، خروج 407 متعافيين من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 19288 حالة.





وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام، أنه تم تسجيل 1485 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 86 حالة جديدة.





وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الخميس، هو 71299 حالة من ضمنهم 19288 حالة تم شفاؤها، و3120 حالة وفاة.



