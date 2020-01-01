مبلغ خرافي.. وكيل حجازي يكشف سعر اللاعب الحالي

كشف تامر النحاس وكيل أعمال أحمد حجازي مدافع نادي وست بروميتش الإنجليزي عن قيمة بيع اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

كما أكد تامر النحاس أن أحمد حجازي لا يفكر في العودي إلى الدوري المصري مرة أخرى في الوقت الحالي وطموحه هو استكمال مشوار الاحتراف في أوروبا.

وقال تامر النحاس في تصريحات إذاعية: " أحمد حجازي تلقى عروض احتراف عديدة بينها أندية قمة في السعودية وتركيا ولكنه رفضها، لرغبته في الاستمرار بالدوري الإنجليزي، خاصة أن فريقه قريب من الصعود للبريميرليج".

وتابع النحاس: " نادي وست بروميتش متمسك باللاعب بكشل كبير، وعلى أي نادي يرغب في ضم حجازي عليه دفع 10 ملايين جنيه استرليني شرط جزائي في عقد اللاعب".

وكان هناك العديد من أندية الدوري المصري الممتاز قد أظهرت اهتمام كبير بضم أحمد حجازي في الميركاتو الصيفي المقبل أبرزها نادي الزمالك والنادي الأهلي ونادي بيراميدز.