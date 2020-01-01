عمره 106 سنة.. دخول أكبر معمر مصاب بكورونا مستشفى دمنهور التعليمي

الجمعة 03/يوليه/2020 - 03:07 م
بوابة الفجر
منى صموئيل
قال الدكتور محمد فوزي السودة، رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، إن الهيئة استقبلت اليوم الجمعة، بمستشفى دمنهور التعليمي أكبر معمر مصاب بفيروس كورونا المستجد ويبلغ من العمر 106 سنة ويلقى كافة سبل الرعاية الطبية اللازمة إلى أن يمن الله عليه بالشفاء، وذلك في ضوء توجيهات الدكتورة هالة زايد، وزير الصحة، لتوفير الرعاية الطبية للمرضى المصابين بالفيروس. 

ومن جانبه، ذكر الدكتور أسامة البلكي، مدير مستشفى دمنهور التعليمي، أن المريض دخل المستشفى اليوم بعد ثبت إيجابية المسحة وإصابته بفيروس كورونا المستجد ويعاني من أمراض السكر والضغط مع أعراض تنفسية متوسطة، ويخضع حاليا للعلاج والرعاية دخل الرعاية المركزة بالمستشفى.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، الخميس، عن خروج 407 متعافيين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 19288 حالة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1485 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 86 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الخميس، هو 71299 حالة من ضمنهم 19288 حالة تم شفاؤها، و3120 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

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