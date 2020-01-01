أحمد الشامي يغازل جمهوره بصورة من سيارته

الجمعة 03/يوليه/2020 - 03:00 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
غازل النجم أحمد الشامي، جمهوره بصورة جديدة له عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وظهر بالصورة من داخل سيارته معلقاً: "جمعة مباركة وصباح الفل، كل واحد يقولي ناوي يعمل أيه النهاردة إن شاء الله".


وتفاعل الكثير من محبيه مع الصورة وكتب أحد المتابعين "منور يا نجم، صباح الخير وجمعة مباركة عليك يارب".


يذكر أن آخر أعمال أحمد الشامي، مسلسل "فرصة تانية" وتدور أحداثة في إطار اجتماعي رومانسي، شارك في بطولته الفنانة ياسمين صبري وأحمد مجدي وإدوارد وسارة الشامي ونهال عنبر وأشرف زكي ومحمود البزاوي، والمسلسل من إخرج مرقس عادل، وعرض المسلسل خلال السباق الرمضاني 2020.
أحمد الشامي يغازل جمهوره بصورة من سيارته
أحمد الشامي يغازل جمهوره بصورة من سيارته

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