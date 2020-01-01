21 سفينة حركة التداول بموانئ بورسعيد

الجمعة 03/يوليه/2020 - 02:57 م
بوابة الفجر
أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (القطاع الشمالي) أن ميناء غرب بورسعيد استقبل السفينة التي ترفع علم بنما ويبلغ طولها 143 مترا والغاطس 7 أمتار وذلك لتفريغ 860 طن حديد بالميناء.

وذكر المركز الإعلامي للهيئة - في بيان اليوم الجمعة - أن إجمالي حركة تداول السفن اليوم بلغت 21 سفينة حيث سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 3 سفن حاويات ومغادرة سفينتين ومتواجد علي الأرصفة 4 سفن ومن المنتظر دخول 3 سفن.

وأضاف البيان أن ميناء غرب بورسعيد سجل دخول سفينتين حاويات ومتواجد على الأرصفة سفينتين ومن المنتظر دخول سفينة كما سجل الميناء دخول سفينة بضائع عامة وخروج سفينة ومتواجد على الأرصفة سفينتين..

مشيرا إلى أنه جار التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء وعمليات التفريغ على الأرصفة.

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