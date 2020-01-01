برلين يجدد عقد نجم الفريق

الجمعة 03/يوليه/2020 - 02:53 م
كريستيان جينتنر
كريستيان جينتنر
وكالات

أعلن نادي يونيون برلين الألماني لكرة القدم اليوم الجمعة تجديد عقد اللاعب المخضرم كريستيان جينتنر لمدة موسم واحد على الأقل، ليستمر اللاعب ضمن صفوف الفريق حتى عام 2021 .

ومنذ انضمامه إلى صفوف الفريق قادما من شتوتجارت في الصيف الماضي، خاض جينتنر /34 عاما/ 31 مباراة سجل خلالها ثلاثة أهداف، وساعد الفريق في حسم البقاء بدوري الدرجة الأولى.

وكان جينتنر قد صرح في وقت سابق قائلا :"بالنسبة لي، هو أمر واضح أنني أرغب في مواصلة مسيرتي الاحترافية في كرة القدم، ويسعدني أن أحقق ذلك مع فريق يونيون برلين."

وأضاف :"تحدي بقاء يونيون في البوندسليجا يشكل حافزا هائلا بالنسبة لي."

وشارك جينتنر في خمس مباريات دولية مع المنتخب الألماني واعتلى منصة التتويج بالبوندسليجا مرتين، مع شتوتجارت عام 2007 ومع فولفسبورج عام 2009.

أخبار تهمك

ضربة موجعة للأهلي قبل موقعة الوداد في دوري الأبطال

منذ ساعة و نصف

وزير الري الأسبق يكشف مفاجأة مدوية عن هدف إثيوبيا من سد النهضة

منذ يوم

بسبب عاشور.. مرتضى منصور يستفز الأهلي بتصريح مثير

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. مفاجأة سارة من داخل مستشفى العزل حول مستجدات الوضع الصحي للفنانة رجاء الجداوي

منذ حوالي 13 ساعة

حازم إمام: الزمالك يحتاج 3 صفقات قوية وطاهر إضافة للأهلي

منذ ساعتين

عاجل - صدمة مدوية في الأهلي بسبب رمضان صبحي

منذ يوم

الأهلي يفقد نجم الفريق في دوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من ساعتين

"التموين" تزف بشرى سارة بشأن احتياطي السلع

منذ حوالي 7 ساعات

إثيوبيا: مقتل وإصابة 163 شخصاً في موجة الاحتجاجات الأخيرة عقب وفاة مغن معارض

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. انفجار ضخم يهز تركيا

منذ حوالي 3 ساعات

قرار جديد من الأهلي فور وصول فايلر للقاهرة

منذ ساعة و 18 دقيقة

أمل جديد.. أمريكا: إنتاج لقاح آمن وفعال ضد كورونا نهاية 2020

منذ حوالي 21 ساعة

تطورات جديدة بشأن ضم الأهلي لـ "الدبابة" الإفريقية

منذ حوالي 6 ساعات

"المرحلة الأخيرة".. تدهور الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي

منذ حوالي 20 ساعة

صدمة كبرى للزمالك.. 50 مليون جنيه سعر صفقة القناص

منذ ساعتين و 32 دقيقة

صدمة قوية تنتظر أحمد عيد مع الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:58 ص

عاجل.. مفاجأة سارة من داخل مستشفى العزل حول مستجدات الوضع الصحي للفنانة رجاء الجداوي

"المرحلة الأخيرة".. تدهور الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي

07:49 م

الأهلي يفقد نجم الفريق في دوري أبطال إفريقيا

02:02 م

بسبب عاشور.. مرتضى منصور يستفز الأهلي بتصريح مثير

12:10 م

صدمة قوية تنتظر أحمد عيد مع الزمالك

12:40 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: تفتيش حرب فى ليبيا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الوتد‮.. أسطورة خيرى شلبى التى هزمت الزمن