مرتضى منصور يعلن انضام أحمد عبد الرؤوف للجهاز الفني للزمالك

الجمعة 03/يوليه/2020 - 02:51 م
مرتضى منصور
مرتضى منصور
رامي بشاي
اكد المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة النادي أن أحمد عبد الرؤوف لاعب الفريق السابق انضم إلى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم. 

وأجرى عبد الرؤوف مسحة كورونا مع باقى أفراد الجهاز الفني اليوم.

في سياق متصل قرر الجهاز الفني لفريق الكرة الاول بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون خوض اللاعبين برنامح تأهيلي، تحسباً لعودة التدريبات الجماعية في أي وقت، وذلك بعد الإيقاف الطويل  في ظل الظروف الحالية والإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الدولة المصرية لمكافحة فيروس كورونا المستجد. 

ويحتل فريق الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد ٣١، وذلك بعد ان خاض ١٦ مباراة، فاز في ٩ مواجهات وتعادل في ٦ مبارايات وخسر في ٣ مناسبات، حيث سجل الابيض ٢٢ هدف وتلقت شباكه ١٣ هدفا. 


يذكر ان فريق الزمالك كان قد نجح في الصعود الى الدور قبل النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد الفوز على الترجي التونسي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مجموع المباراتين.

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