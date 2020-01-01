أمير مرتضى: الزمالك سيدخل معسكر مغلق بعد إجراء المسحة الثانية

الجمعة 03/يوليه/2020 - 02:48 م
أمير مرتضى
أمير مرتضى
رامي بشاي
أكد أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بالنادي أن الفريق الأول لكرة القدم سيدخل معسكر مغلق بعد إجراء المسحة الثانية للاعبين.

وقال المشرف على الكرة إن الفريق أجرى المسحة الأولى اليوم للاطمئنان على اللاعبين وسيتم بدءا من غدا إجراء قياسات طبية بأحد المستشفيات بالسادس من أكتوبر وسيتم تقسيم اللاعبين على مجموعات خلال 3 أيام.

وتابع :"سنقوم بإجراء المسحة الثانية خلال 72 ساعة بعدها  ينخرط الفريق في التدريبات الجماعية".

وأضاف : "سندخل في معسكر مغلق  عقب ظهور المسحة الثانية والاطمئنان على الجميع".

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