موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد بورنموث في الدوري الإنجليزي

الجمعة 03/يوليه/2020 - 02:40 م
بوابة الفجر
أحمد عصام

يستضيف فريق مانشستر يونايتد نظيره فريق بورنموث مساء غداً السبت على ملعب أولدترافورد في المباراة التي ستجمع بين الفريقين، ضمن منافسات الجولة الـ33 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.


نتيجة مباراة مانشستر يونايتد الماضية :-

وكان قد حقق مانشستر يونايتد الفوز في المباراة الماضية على حساب فريق برايتون بنتيجة ثلاثة أهداف نظيفة، حيث أحرز الشاب جرينوود هدف لفريقه، وسجل البرتغالي برونو فيرنانديز ثنائية رائعة.


ترتيب مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي :-

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 52 نقطة، وبفارق نقطتين عن تشيلسي صاحب المركز الرابع، بينما يحل فريق بورنموث في المركز التاسع عشر برصيد 27 نقطة.


موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد بورنموث :-

وسوف تقام المباراة بين مانشستر يونايتد وفريق بورنموث في الساعة الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة السادسة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.

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