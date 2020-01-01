مصرع وإصابة 7 أشخاص إثر 3 حوادث متفرقة بالبحيرة

الجمعة 03/يوليه/2020 - 02:38 م
حادث
حادث
إسلام أمين
شهدت محافظة البحيرة، اليوم الجمعة، مصرع شخصين وإصابة 5 آخرين اثر وقوع حادثي تصادم وصعق بالكهرباء في مراكز دمنهور ووادي النطرون.

البداية بتلقي مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة دمنهور يفيد بوقوع حادث سير اثر تصادم موتوسيكل بشخص أثناء عبور طريق دسوق دمنهور أمام محطة سنهور، أسفر عن وفاة "نادية إبراهيم خليل" ٦٠ عاما، مقيمه بسنهور، وتم نقلها جثة هامدة إلى ثلاجة حفظ الموت تحت تصرف النيابة العامة بمستشفي الرحمانية المركزي.

كما تلقى مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة وادي النطرون، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق الضبعة اتجاه القاهرة، أسفر عن إصابة 5 أشخاص وتم نقلهم لمستشفي وادي النطرون المركزي، وهم كل من "فايزة سعيد الشحات" ٢٧ عاما، مصابه بكدمات وسحجات متفرقة بأنحاء الجسد، "عبد الفتاح الشحات عبد الحليم" ٥١ عاما، مصاب باشتباه كسر بالساعد الأيمن وكدمات وسحجات متفرقة بأنحاء الجسد، "نوال عبد المعطي السيد" ٤٨ عاما، مصابه بكدمات وسحجات متفرقة بأنحاء الجسد، "نجلاء فتحي علي" ٤٠ عاما، مصابه بكدمات وسحجات متفرقة بأنحاء الجسد، "إيمان عبد النبي عفيفي" ٢٠ عاما، مصابه بكدمات وسحجات متفرقة بأنحاء الجسد، وجميعهم مقيمين بمحافظة الشرقية،، وجاري عمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة.

كما تلقى مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة وادي النطرون، يفيد استقبال مستشفي وادي النطرون المركزي شخص متوفى إدعاء صعق كهربائي أثناء عمله بشركه الكهرباء بوادي النطرون، أسفر عن وفاه "محمد رزق إسماعيل" 42 عاما، مقيم بكوم حمادة، وتم نقله جثة هامدة إلي ثلاجة حفظ الموتى بمستشفي وادي النطرون تحت تصرف النيابة العامة لتباشر التحقيقات، وجاري تحرير المحاضر اللازمة.

كانت قد تسببت سيارة كبوت مخالفة لشروط إدارة المرور بمحافظة البحيرة في إصابة 13 شخص بينهم 3 حالات في حالة خطرة اثر حادث تصادم 3 سيارات أمام مصنع الجوهرة بمدينة حوش عيسي.

تلقى مدير أمن البحيرة إخطارا من مأمور مركز شرطة حوش عيسى، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكى وأخرى ميكروباص.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين إصابة "عبده محمد عبده" ٢٥ عاما، "محمد عبد العال عبد العال" ٤٥ عاما، "فاتن عبد العاطى عبد المنعم" ٢٥ عاما، "اشرف عبد الصادق حمدان" ٤٩ عاما، " إبراهيم حسن مصطفى" ٥٢ عاما، "ايمن سعيد كمال" ٤٠ عاما، "كرم نعيم محمد علام" ٣٠ عاما، "سعيدة فرج ابراهيم عبد الرحيم" ٢٥ عاما، "صباح مصطفى ابراهيم" ٥٣ عاما، "صبحيه خميس حسن" ٥٠ عاما، "صابرين خميس حسن" ٣٧ عاما، "مصطفى حسين عبد الله " ١٠ سنوات، و"حنان محمد عبد المنعم" ٣٥ عاما، بكسور وجروح وكدمات متفرقة بأنحاء الجسد وجارى عمل الاسعافات الأولية والأشعة والفحوصات الطبية اللازمة.

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