عابد فهد معلقًا على قضية الطفل المغتصب:"أشد العقوبة لمن اقترفوا الجريمة"
الجمعة 03/يوليه/2020 - 02:37 م
رشا عادل
شارك الفنان عابد فهد، جمهوره بصورة للطفل السوري المغتصب، على حسابه الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وعلق عابد، على الصورة قائلًا: "المجرم القانون المتهمون المذنبون الجريمة البشعة التي هزت كيان العالم العربي طفل يغتصب ويضرب ويهان جسديا وانسانيا".
وأضاف: "أشد العقوبة لمن اقترفوا الجريمة ليكونوا عبرة للمجرمين، وحوش تنهش ابناءها، يفترسوهم دون وعي. جهل، ضياع، جوع، وحرمان، رغبات في الانتقام، وكبت وباء بشري يضرب في كل مكان".
وتابع:" والخلاص؟! لا خلاص...وقعنا في الفخ والشباك تتسع للجميع.يرسلون لنا الحبال ونحن نحيكها. جريمة اغتصاب الطفل السوري".
وعلق عابد، على الصورة قائلًا: "المجرم القانون المتهمون المذنبون الجريمة البشعة التي هزت كيان العالم العربي طفل يغتصب ويضرب ويهان جسديا وانسانيا".
وأضاف: "أشد العقوبة لمن اقترفوا الجريمة ليكونوا عبرة للمجرمين، وحوش تنهش ابناءها، يفترسوهم دون وعي. جهل، ضياع، جوع، وحرمان، رغبات في الانتقام، وكبت وباء بشري يضرب في كل مكان".
وتابع:" والخلاص؟! لا خلاص...وقعنا في الفخ والشباك تتسع للجميع.يرسلون لنا الحبال ونحن نحيكها. جريمة اغتصاب الطفل السوري".
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المجرم..القانون...المتهمون....المذنبون...الجريمة البشعة التي هزت كيان العالم العربي...طفل يغتصب ويضرب ويهان جسديا و انسانيا..أشد العقوبة لمن اقترفوا الجريمة ليكونوا عبرة للمجرمين ، وحوش تنهش ابناءها، يفترسوهم دون وعي. جهل، ضياع، جوع، وحرمان، رغبات في الانتقام، و كبت...وباء بشري يضرب في كل مكان. والخلاص؟! لا خلاص...وقعنا في الفخ والشباك تتسع للجميع .يرسلون لنا الحبال ونحن نحيكها. #جريمة_اغتصاب_الطفل_السوري #الطفل_السوري #العقاب_حق #العدالة_للطفل_السوري