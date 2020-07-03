عابد فهد معلقًا على قضية الطفل المغتصب:"أشد العقوبة لمن اقترفوا الجريمة"





شارك الفنان عابد فهد، جمهوره بصورة للطفل السوري المغتصب، على حسابه الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".وعلق عابد، على الصورة قائلًا: "المجرم القانون المتهمون المذنبون الجريمة البشعة التي هزت كيان العالم العربي طفل يغتصب ويضرب ويهان جسديا وانسانيا".وأضاف: "أشد العقوبة لمن اقترفوا الجريمة ليكونوا عبرة للمجرمين، وحوش تنهش ابناءها، يفترسوهم دون وعي. جهل، ضياع، جوع، وحرمان، رغبات في الانتقام، وكبت وباء بشري يضرب في كل مكان".وتابع:" والخلاص؟! لا خلاص...وقعنا في الفخ والشباك تتسع للجميع.يرسلون لنا الحبال ونحن نحيكها. جريمة اغتصاب الطفل السوري".