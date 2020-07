عابد فهد معلقًا على قضية الطفل المغتصب:"أشد العقوبة لمن اقترفوا الجريمة"

View this post on Instagram

المجرم..القانون...المتهمون....المذنبون...الجريمة البشعة التي هزت كيان العالم العربي...طفل يغتصب ويضرب ويهان جسديا و انسانيا..أشد العقوبة لمن اقترفوا الجريمة ليكونوا عبرة للمجرمين ، وحوش تنهش ابناءها، يفترسوهم دون وعي. جهل، ضياع، جوع، وحرمان، رغبات في الانتقام، و كبت...وباء بشري يضرب في كل مكان. والخلاص؟! لا خلاص...وقعنا في الفخ والشباك تتسع للجميع .يرسلون لنا الحبال ونحن نحيكها. #جريمة_اغتصاب_الطفل_السوري #الطفل_السوري #العقاب_حق #العدالة_للطفل_السوري