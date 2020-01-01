هواوي تدعم سلسلة هواتف Mate 40 بالمكبرات الصوتية المميزة لهاتف Mate 20 X

الجمعة 03/يوليه/2020 - 02:34 م
Mate 20 X
Mate 20 X
تتجهز شركة هواوي الصينية، للإعلان عن الجيل القادم من هواتف Mate في مؤتمر يعقد في شهر أكتوبر المقبل، واليوم تقدم أحدث التسريبات لمحات جديدة عن تصميم هواتف Mate 40.

وأكدت أحدث التسريبات التي نشرت اليوم على أن شركة هواوي تقدم سلسلة هواتف Mate 40 لاحقاً هذا العام، بمكبرات صوتية "ستريو" تحاكي التي قدمت في إصدار الشركة السابق Mate 20 X.

أشتهر هاتف هواوي Mate 20 X بتصميم المكبرات الصوتية المميز والذي جاء بأفضل آداء بين الهواتف الذكية خلال الفترة الماضية، لذا  يبدو أن شركة هواوي في طريقها لتبني تصميم ومواصفات المكبرات الصوتية لهذا الإصدار لتدعم بها الإصدارات القادمة من سلسلة Mate 40.

ويؤكد مصدر التسريبات على أن هواتف Mate 40 تأتي بنفس مكبرات grille الصوتية المتناظرة في الجزء السفلي من إطار الهواتف، ومن المتوقع أن تجلب هواوي أيضًا نفس المميزات التي قدمت في تقنية Mate 20 X الصوتية، مثل تقنية Dolby Atmos التي تدعم أيضًا هواتف Mate 40.

جدير بالذكر أن مصدر التسريبات لم يقدم تفاصيل دقيقة حول مواصفات المكبر الصوتي في هواتف Mate 40، ومن المتوقع أن تقدم تفاصيل أخرى في تسريبات لاحقة حول خطط هواوي لتقنية وبرمجيات هواتف Mate 40 في الصوتيات، مع التحسينات والمميزات الجديدة التي تقدم من العملاق الصيني في سلسلة Mate 40 هذا العام.

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