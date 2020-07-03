قرار جديد من الأهلي فور وصول فايلر للقاهرة

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قرر مسؤولو النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، خضوع السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، للمسحة الطبية عقب الوصول إلى القاهرة.



ومن المنتظر أن يصل فايلر، إلى القاهرة يوم الإثنين المقبل بعدما قضى إجازة قصيره في بلاده من أجل الإطمئنان على إسرته، في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.



ويأتي خضوع المدير الفني، لمسحة كورونا فور وصوله، تنفيذًا للإجراءات الاحترازية التي فرضتها وزارة الصحة، على أن يخضع للمسحة الثانية بعد أسبوع من الأولى.



وكان الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أعلن عن عودة النشاط الرياضي مرة أخرى، قبل أن يعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، عودة منافسات الدوري بصورة رسمية يوم 7 أغسطس المقبل.



وجدد النادي الأهلي تعاقده مؤخرًا مع السويسري رينيه فايلر المدير الفني، لمدة موسم واحد بخلاف ما تبقى من الموسم الجاري، خاصةً في ظل المستوى المميز الذي يقدمه الفريق تحت ولايته.



ويعود النادي الأهلي، لخوض التدريب الجماعية بداية من غدٍ السبت بعد الحصول على راحة سلبية لمدة يومين، استعدادًا للمنافسات المحلية والإفريقية.



ويلتقي النادي الأهلي نظيره الوداد البيضاوي المغربي، خلال شهر سبتمبر المقبل ضمن منافسات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.