ضربة موجعة للأهلي قبل موقعة الوداد في دوري الأبطال

الجمعة 03/يوليه/2020 - 02:10 م
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي

يستعد فريق الأهلي الأول لكرة القدم، لمواجهة نظيره الوداد البيضاوي المغربي، ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا 2020.


وكان أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم إقامة دور نصف النهائي يوم الخامس من شهر سبتمبر بين الأهلي والوداد على أن يقام من مباراة واحدة، وليس لقائين كما كان في السابق.


ويفتقد الأهلي في هذه المواجهة لاعب فريقه حسين الشحات، حسب ما أكد الطاقم الطبي للقلعة الحمراء، بعد إجراء اللاعب جراحة الفتاق، وحاجته لبعض الوقت من أجل التعافي، والجاهزية بشكل كبير للمشاركة بالمباريات.


الطاقم الطبي بالنادي الأهلي لايرغب في المغامرة والدفع باللاعب خلال الفترة المقبلة، خصوصًا أن الفريق يمتلك العديد من البدائل فى الخطوط الأمامية، والتى تستطيع تعويض غيابه.

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