"القومي للبحوث" يكشف أخر تطورات لقاح كورونا المنتظر

الجمعة 03/يوليه/2020 - 02:01 م
بوابة الفجر
رقية جمال
قال الدكتور أحمد محمد علي، أستاذ الفيروسات بالمركز القومي للبحوث، إنه منذ بداية جائحة كورونا، تم العمل على محاولة إيجاد لقاح مناسب والبحث عن دواء لفيروس كورونا.

وأضاف "علي"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباحنا مصري" المذاع عبر الفضائية المصرية، اليوم الجمعة، أنه تم إجراء أبحاث على 140 دواء موجود بالفعل ومكملات غذائية ومواد طبيعية، وتبين أن هناك 3 مواد طبيعية لها تأثير عالي جدًا على فيروس كورونا، موضحًا أن المركز يقوم حاليًا بتطوير 4 لقاحات لفيروس كورونا، تم إجراء اختبارات معملية لها، وسوف يتم إجراء تجارب سريرية لها على الإنسان قريبًا بعد الحصول على موافقة وزارة الصحة.

وتابع أستاذ الفيروسات بالمركز القومي للبحوث، أن هناك أكثر من 13 لقاحا لفيروس كورونا في مرحلة التجارب السريرية على مستوى العالم، وفي مصر ونظرًا لسرعة انتشار الفيروس تم الدخول في مراحل تصنيع اللقاح مباشرة بأفكار جديدة وتكنولوجية عالية، منوهًا بأنه بعد ظهور نتائج معملية تم عمل تجارب على الحيوانات، وهناك لقاح منهم سيتم إجراء تجارب سريرية عليه بعد موافقة وزارة الصحة قريبًا، وباقي اللقاحات مازالوا في مرحلة الاختبارات الحيوانية.

وأكد الدكتور محمد محمود هاشم رئيس المركز القومي للبحوث أن مركز التميز العلمي للفيروسات بالمركز يطور حاليا 4 لقاحات لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وجميعها في مرحلة التجارب ما قبل الإكلينيكية، ولم تدخل بعد حيز التجارب السريرية على البشر.

وأشار "هاشم"، خلال تصريحات له بالأمس، إلى أن اللقاحات الأربعة تأتي ضمن 131 لقاحا قيد التطوير وذلك حسب المسودة التي نشرتها منظمة الصحة العالمية. 

وأوضح أن المركز يضم معامل مجهزة على أعلى مستوى تضم مجموعة من العلماء ذوي الخبرة في مجال الفيروسات ومركز تميز علمي خاص بدراسة انتاج الامصال واللقاحات المضادة للفيروسات له خبرة سابقة في انتاج لقاح مضاد لأنفلونزا الطيور. 

وكان الدكتور محمد أحمد على أستاذ الفيروسات بشعبة بحوث البيئة والمشرف على مركز التميز للفيروسات بالمركز القومي للبحوث قد أكد من قبل امتلاك المركز لتكنولوجيا الهندسة الوراثية العكسية اللازمة لعزل جميع الفيروسات المسببة للإنفلونزا بما فيها فيروس كورونا. 

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