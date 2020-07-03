متلازمة خطيرة تهدد حياة الأطفال بسبب فيروس كورونا.. التفاصيل

كشفت دارسة حديثة، عن رصد 300 طفل ومراهق مصابين بمتلازمة نادرة بسبب فيروس كورونا، حسب ما نقلت صحيفة "تلغراف" البريطانية.





ووفق الدراسة، أكد أستاذ طب الأطفال في جامعة إمبريال كوليدج لندن، مايكل ليفين، أن المتلازمة الخطيرة ظهرت خلال فترة تراوحت بين الأسبوعين إلى أربعة أسابيع من تاريخ الإصابة بـفيروس كورونا.





وتعرف المتلازمة باسم التهاب الأجهزة المتعددة، وتؤثر المتلازمة على 2 في كل 100 ألف طفل ومراهق تحت سن الـ21 في الأحوال العادية، لكن تجاوزت نسبة ووصلت إلى 322 شخصا في كل 100 ألف بين المصابين بكوفيد-19.





متلازمة التهاب الأجهزة المتعددة:





تصيب متلازمة بعض أجزاء الجسم، مثل القلب أو الأوعية الدموية أو الكلى أو الجهاز الهضمي أو الدماغ أو الجلد أو العينين.





ويكونوا الأطفال والمراهقين أكثر عرضة للمتلازمة، لاسيما الاشخاص اقل من 18عاما.





أعراض الإصابة بمتلازمة:





تشمل أعراض متلازمة التهاب الأجهزة المتعددة لدى الأطفال حمى تستمر 24 ساعة أو أكثر، القيء، الإسهال، ألم المعدة، الطفح الجلدي، احمرار العين، احمرار أو تورم الشفتين واللسان، الشعور بتعب غير عادي، احمرار أو تورم اليدين أو القدمين.





مضاعفات المتلازمة:





ويحدث مضاعفات لدي الأطفال وتتمثل في عدم القدرة على الاستيقاظ أو عدم القدرة على البقاء مستيقظا، صعوبة في التنفس، ألم مستمر في الصدر، تشويش ذهني لم يكن موجودًا من قبل، ميل الشفتين والوجه إلى اللون الأزرق، ألم شديد في المعدة.





العلاج:





ينصح الأطباء بسرعة التوجة بمتلازمة الي المستشفى، حيث يحتاج البعض إلى العلاج في وحدة العناية المركزة للأطفال.





وتستخدم أنواع مختلفة من العلاجات التي تستهدف جهاز المناعة وتقلل الالتهاب، بناء على أعراض طفلك وحالته، قد يتلقى أدوية مضادة للالتهابات، وأدوية أخرى لتخفيف التهاب الأعضاء الحيوية المصابة، مثل القلب أو الكلى، ولحماية تلك الأعضاء من التلف الدائم.





طرق الوقاية:





هناك عددة طرق تحمي من الإصابة من المتلازمة ومنها:





- يجب غسل اليدين بشكل متكرر بالصابون والماء، على أن لا تقل مدة الغسل عن 20 ثانية.





- ينبغي الابتعاد عن مخالطة الأشخاص المصابين بالسعال أو العطاس أو من تظهر عليهم علامات وأعراض.





- الالتزام بالتباعد الاجتماعي وإبقاء مسافة 6 أقدام (2 متر) على الأقل بعيدًا عن الآخرين.





- ارتداء الكمامات في الأماكن العامة.





- التنظيف اليومي للأسطح وتشمل مقابض الأبواب وأزرار الإنارة وأجهزة التحكم عن بُعد والمقابض وكاونترات المطبخ والطاولات والكراسي والمكاتب ولوحات المفاتيح وصنابير المياه والأحواض والمراحيض.



