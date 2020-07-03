حلا شيحة تبعث رسالة أمل لجمهورها عبر الـ"إنستجرام"

الجمعة 03/يوليه/2020 - 01:57 م
بوابة الفجر
رشا عادل
بعثت الفنانة حلا شيحة، رسالة أمل لجمهورها من خلال نشر صورة جديدة لها، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وعلقت حلا، على الصورة قائله: "الأرض لديها موسيقى لمن يستمع اتمنى يومًا رائعًا".


يذكر أن آخر أعمال حلا شيحة، مسلسل "خيانة عهد" وتدور أحداثة في إطار أجتماعي درامي حول سيدة تمتلك محل ملابس وتهتم بمشاكل أشقائها وتهمل نجلها حتى يتعاطي المخدرات ويتوفى، وشارك في بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين منهم الفنانة يسرا وخالد أنور وعبير صبري وبيومي فؤاد وسلوى عثمان ومصطفى درويش.


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