نادين نسيب نجم: "أشعر و كأنني باربي"
الجمعة 03/يوليه/2020 - 01:48 م
رشا عادل
شاركت الفنانة نادين نسيب نجم، جمهورها بمجموعة صور جديدة لها، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وعلقت نادين، على الصور قائله: "أشعر وكأنني باربي اتمنى لكم عطلة نهاية أسبوع رائعة الجميع يحبونك".
ولاقت الصور تفاعلًا كبيرًا لدى جمهور الفنانة اللبنانية، فنهالت الآف التعليقات عليه، فكتب أحد متابعيه قائلًا: "احلى ممثلة بالوطن العربي" وأضاف آخر"معقول هالجمال بدون مكياج"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا: "و هي القمر طل تقبري قلبي يا باربي العربي".
وعلقت نادين، على الصور قائله: "أشعر وكأنني باربي اتمنى لكم عطلة نهاية أسبوع رائعة الجميع يحبونك".
ولاقت الصور تفاعلًا كبيرًا لدى جمهور الفنانة اللبنانية، فنهالت الآف التعليقات عليه، فكتب أحد متابعيه قائلًا: "احلى ممثلة بالوطن العربي" وأضاف آخر"معقول هالجمال بدون مكياج"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا: "و هي القمر طل تقبري قلبي يا باربي العربي".
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