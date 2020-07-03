نادين نسيب نجم: "أشعر و كأنني باربي"

الجمعة 03/يوليه/2020 - 01:48 م
بوابة الفجر
رشا عادل
شاركت الفنانة نادين نسيب نجم، جمهورها بمجموعة صور جديدة لها، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وعلقت نادين، على الصور قائله: "أشعر وكأنني باربي اتمنى لكم عطلة نهاية أسبوع رائعة الجميع يحبونك".


ولاقت الصور تفاعلًا كبيرًا لدى جمهور الفنانة اللبنانية، فنهالت الآف التعليقات عليه، فكتب أحد متابعيه قائلًا: "احلى ممثلة بالوطن العربي" وأضاف آخر"معقول هالجمال بدون مكياج"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا: "و هي القمر طل تقبري قلبي يا باربي العربي".


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