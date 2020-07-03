4 مؤشرات عن تراجع خطورة "كورونا".. ومفاجأة بشأن مصر

الجمعة 03/يوليه/2020 - 01:47 م
بوابة الفجر
أحمد القاسم
عدة مؤشرات ظهرت خلال الفترة الحالية بشأن تراجع خطورة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ذلك الوباء الذي انتشر في مختلف دول العالم خلال الأشهر الأخيرة ومازال يبحث العلماء عن لقاح له.

وينتشر فيروس كورونا في أغلب دول العالم ومنذ عدة أشهر استطاع أن يزعج كافة الحكومات التي لم تستطع الحد من انتشاره في بلادها، الأمر الذي أدى إلى أن يتحول الفيروس إلى وباء عالمي خلال الأشهر الأخيرة، وسط مساعي الدول لمواجهته.

وفيما يلي تقدم "الفجر" أبرز المؤشرات التي انتشرت خلال الفترة الأخيرة بشأن تراجع خطورة فيروس كورونا في العالم وكذلك مصر:

- هناك دراسة عالمية خرجت خلال الساعات الأخيرة أكدت أن تحور كورونا بشكل يجعله أكثر انتشارا وأقل خطورة، مؤكدا أن التحور الجديد يجعل الفيروس أكثر احتمالا فى إصابة الناس، لكنه لا يجعلهم أكثر مرضا مما كان عليه الوضع فى بداية انتشار الفيروس، حسب ما نشرت شبكة سى إن إن الأمريكية.

- المؤشرات تؤكد أن قارة أفريقيا تعتبر الأقل فتكا وتأثرا بالفيروس، فحسب منظمة الصحة العالمية فإن افريقيا التي تمثل 17% من سكان العالم لا يتجاوز عدد موتاها من إجمالي ضحايا الفيروس على المستوى العالمي 2%.

- الدكتور ماتيو باسيتي، رئيس عيادة الأمراض المعدية في مستشفى بوليكلينيكو سان مارتينو الإيطالي، أكد أن فيروس كورونا أصبح أضعف مع مرور الوقت، ويمكن أن يموت دون الحاجة إلى لقاح، مؤكدا: " نعم، ربما يمكن أن ينتهي الفيروس تمامًا بدون لقاح".

- الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة والسكان، أكد أن خطورة الفيروس قلت لكن سرعة انتشاره زادت، داعيا المواطنين الذين يصابوا بالفيروس أن يلتزم بكافة الإجراءات حتى الشفاء.

- وبالنسبة للوضع في مصر فهناك مؤشر على تراجع خطورة الفيروس، فقال قال الدكتور أمجد حداد، مدير مركز الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، إن فيروس كورونا يصبح ضعيفا عندما ينتقل من شخص لآخر، وأن سلالات فيروس كورونا الموجودة في مصر أقل خطورة من تلك الموجودة في أوروبا وأمريكا، بدليل ارتفاع نسب الوفيات هناك مقارنة بمصر.

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