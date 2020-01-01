أسعار الذهب المحلي في منتصف التعاملات اليوم الجمعة 3-7-2020

الجمعة 03/يوليه/2020 - 02:14 م
أسعار الذهب
أسعار الذهب
أحمد الشيخ
أسعار الذهب الأن

عادت أسعار الذهب المحلي للاستقرار بعد أن ارتفعت أسعار الذهب في مستهل التعاملات اليوم الجمعة بنحو جنيهان مع استمرار حالة التذبذب في سعر المعدن الأصفر مع وجود توقعات بأن ينهي 2020 بتحقيق مستويات قياسية جديدة .




أسعار الذهب اليوم في مصر 

عيار 18 : 682.25 جنيه للجرام
 
عيار 21 : 796 جنيها للجرام
 
عيار 24 : 909 جنيها للجرام
 
الجنيه الذهب : 6368 جنيها


أسعار الذهب عالميًا:


تحولت أسعار الذهب للتراجع خلال تعاملات اليوم الجمعة، بالتزامن مع المخاوف حيال تفشي الفيروس من جديد على مستوى العالم، ومع عطلة رسمية في الولايات المتحدة.

وجاء أداء المعدن النفيس بالتزامن مع الارتفاع القياسي المستمر لحالات الإصابة بـ"كوفيد-19"، حيث أبلغت ولاية فلوريدا عن 10 آلاف حالة جديدة، مع إصابة أكثر من 10.7 مليون شخص على الصعيد العالمي.


وتوقع "ساسكو بنك" بالأمس ارتفاع سعر الذهب لمستوى قياسي في السنوات القادمة، بعد استمرار صعوده في النصف الثاني من العام الجاري.

وتتوقف البورصة الأمريكية عن التداولات اليوم احتفالاً بعطلة رسمية في البلاد على خلفية ذكرى يوم الاستقلال الأمريكي عن بريطانيا العظمى في 4 يوليو  عام 1776.

 

كما تأثر المعدن النفيس سلباً بتقرير الوظائف الأمريكي الشهري الذي يشير إلى بدء تعافي اقتصاد الولايات المتحدة، حيث أضاف الاقتصاد 4.8 مليون وظيفة في البلاد مع تراجع معدل البطالة إلى 11.1 بالمائة بنهاية الشهر الماضي.

 

وبحلول الساعة 8:26 صباحاً بتوقيت جرينتش، تراجع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم شهر أغسطس  بنسبة 0.3 بالمائة أو ما يعادل 5.50 دولار ليسجل مستوى 1784.50 دولار للأوقية.

كما هبط سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة هامشية 0.07 إلى 1774.16 دولار للأوقية.

وفي نفس التوقيت، تراجع المؤشر الرئيسي للدولار والذي يتبع أداء الورقة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية بنحو 0.1 بالمائة مسجلاً 97.217.

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