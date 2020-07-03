تحويلات مرورية بنفق زهراء المعادي.. تعرف على السبب

عينت الإدارة العامة لمرور القاهرة، الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور تزامنًا مع تنفيذ أعمال إصلاح كمرة نفق زهراء المعادي "سقف النفق" القادم من زهراء المعادي تجاه المعادي.





وأعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة، عن أنه سيتم غلق نفق زهراء المعادي ليلًا ونهارًا، وذلك اعتبارًا من الساعة 12 منتصف ليل الجمعة وحتى الساعة 6 صباح يوم الأحد المقبل، وتحويل حركة المرور للقادم من مناطق زهراء المعادي تجاه الأتوستراد.





وسوف تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بالتنسيق مع الشركة المنفذة للمشروع لوضع المساعدات الفنية والأقماع والإضاءة وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة.





وفي سياق آخر، تمكنت مديرية أمن القاهرة، من ضبط أحد الأشخاص تخصص فى إرتكاب وقائع سرقة الدراجات الهوائية بالمعادى وضبط المسروقات لدى عميله.





وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المعادى قيام عنصر إجرامى "سبق إتهامه فى العديد من القضايا" - مقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام، بإرتكاب العديد من حوادث سرقة الدراجات الهوائية طراز "محدد" بمنطقة سرايات المعادى بدائرة القسم.





وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بمزاولته نشاط إجرامى تخصص فى سرقة الدراجات الهوائية بإسلوب، وإعترف بإرتكاب ( 3 ) حوادث سرقة بذات الأسلوب، وأقر بقيامه بالتصرف بالبيع في الدراجات الهوائية المُستولى عليها لدى عميله "سيئ النية " صاحب فرش دراجات هوائية بمنطقة سوق الجمعة - مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين، وتم بإرشاده ضبط الأخير وبحوزته الدراجات الهوائية المُستولى عليها، وكذا (3) دراجات هوائية من ذات الطراز (مجهولة المصدر) "جاري التوصل لمالكيهم".





وبمواجهته أقر بعلمه بكون المضبوطات من متحصلات وقائع سرقة، وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على الدراجات.





جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما مكافحة جرائم السرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.





في سياق منفصل، ضبطت الأجهزة الأمنية، 1345 قضية تموينية متنوعة، و11036 قضية سرقة تيار كهربائي، و78 قضية في مجال "الضرائب العامة"، خلال 24 ساعة.



