أحمد السبكي يهنئ شيكو بعيد ميلاده

حرص المنتج أحمد السبكي، على تهنئة الفنان شيكو بعيد ميلادة، من خلال نشر صورة جديدة له برفقته هو والفنان هشام ماجد، على حسابه الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".وعلق أحمد، على الصورة قائلًا: "عيد ميلاد سعيد ياشيكو".ولاقت الصورة تفاعلًا كبيرًا لدى جمهور المنتج المصري، فنهالت الآف التعليقات عليه، فكتب أحد متابعيه قائلًا:"كل سنه وانت طيب وبخير وصحه وسعاده وأمان" وأضاف آخر"كل سنة وهو مصدر الضحك"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"الله يخليكم لبعض ويديم الصداقة بينكم".