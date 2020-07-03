حازم إمام: الزمالك يحتاج 3 صفقات قوية وطاهر إضافة للأهلي

الجمعة 03/يوليه/2020 - 01:40 م
بوابة الفجر
علي خلاف

 

تحدث حازم إمام أسطورة نادي الزمالك ومنتخب مصر، عن صفقات الأبيض والأحمر المقبلة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الكروي الجديد.

 

تصريحات حازم إمام

وقال حازم إمام في تصريحات إذاعية عبر «أون سبورت»، قال الثعلب الصغير: "الزمالك يحتاج للتعاقد مع ظهير أيمن قوي ولاعب وسط ورأس حربة".

 

وعن صفقة الأهلي المرتقبة طاهر محمد طاهر علق حازم إمام: "لاعب مميز ويمتلك إمكانيات فنية مميزة، وسيكون إضافة قوية للأهلي حال إتمام انتقاله".

 

وأتم الثعلب الصغير تصريحاته: "من الصعب أن يقوم الأهلي والزمالك بدفع المبالغ الكبيرة التي كنا نراها قبل أزمة كورونا في الوقت الحالي، حيث أثرت الجائحة العالمية على الأندية من جميع النواحي، خاصة المادية".

 

الجدير بالذكر أن العديد من التقارير الصحفية ربطت اسم الزمالك بالتعاقد مع التونسي حمزة المثلوثي والأنجولي آري بابل، وثنائي بيراميدز رجب بكار ونبيل عماد دونجا.

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