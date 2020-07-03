شيكو: "40 سنة من العطاء و الذاذه كل سنة وانا طيب"

الجمعة 03/يوليه/2020 - 01:25 م
بوابة الفجر
رشا عادل
احتفل الفنان شيكو، بعيد ميلاده من خلال نشر صورة جديدة له، على حسابه الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلق شيكو، على الصورة قائلًا: "٤٠ سنة من العطاء والذاذة والتفاهة كل سنة وانا طيب".

ولاقت الصورة تفاعلًا كبيرًا لدى جمهور الفنان المصري، فنهالت التعليقات عليه، فكتب الفنان أحمد مكي: "كل سنه وانت طيب يا شيكو" وأضاف الفنان أحمد الشامي:"كل سنة وانت طيب يا حبيب قلبي وعايزين محتفل بقي".


يذكر أن آخر أعمال شيكو، مسلسل "اللعبة" وتدور أحداثة في إطار كوميدي، وشارك في بطولته الفنان هشام ماجد وسامي مغاوري.

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