شيكو: "40 سنة من العطاء و الذاذه كل سنة وانا طيب"
الجمعة 03/يوليه/2020 - 01:25 م
رشا عادل
احتفل الفنان شيكو، بعيد ميلاده من خلال نشر صورة جديدة له، على حسابه الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وعلق شيكو، على الصورة قائلًا: "٤٠ سنة من العطاء والذاذة والتفاهة كل سنة وانا طيب".
ولاقت الصورة تفاعلًا كبيرًا لدى جمهور الفنان المصري، فنهالت التعليقات عليه، فكتب الفنان أحمد مكي: "كل سنه وانت طيب يا شيكو" وأضاف الفنان أحمد الشامي:"كل سنة وانت طيب يا حبيب قلبي وعايزين محتفل بقي".
يذكر أن آخر أعمال شيكو، مسلسل "اللعبة" وتدور أحداثة في إطار كوميدي، وشارك في بطولته الفنان هشام ماجد وسامي مغاوري.
وعلق شيكو، على الصورة قائلًا: "٤٠ سنة من العطاء والذاذة والتفاهة كل سنة وانا طيب".
ولاقت الصورة تفاعلًا كبيرًا لدى جمهور الفنان المصري، فنهالت التعليقات عليه، فكتب الفنان أحمد مكي: "كل سنه وانت طيب يا شيكو" وأضاف الفنان أحمد الشامي:"كل سنة وانت طيب يا حبيب قلبي وعايزين محتفل بقي".
يذكر أن آخر أعمال شيكو، مسلسل "اللعبة" وتدور أحداثة في إطار كوميدي، وشارك في بطولته الفنان هشام ماجد وسامي مغاوري.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا