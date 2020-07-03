مشروع "رواد 2030" يناقش مساهمة المرأة فى التنمية بالجلسة السادسة

الجمعة 03/يوليه/2020 - 01:45 م
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
واصل مشروع رواد 2030، التابع لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عقد سلسلة الجلسات النقاشية حول ريادة الأعمال والتنمية الاقتصادية، والمنعقدة على مدى الأسبوع تحت رعاية د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، حيث انطلقت الخميس، الجلسة السادسة عبر تقنية الفيديو كونفرانس تحت عنوان "مساهمة المرأة فى التنمية الاقتصادية من خلال ريادة الأعمال".
 
وشارك بالجلسة الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، الدكتورة غادة خليل، مدير مشروع رواد 2030، راوية منصور، حائزة على جائزة العالم فى ريادة الأعمال، والدكتورة هبة زكي، المؤسس والمدير التنفيذي لحاضنة أعمال كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ، رانيا أيمن، المؤسس والمدير التنفيذى لانتربرنيل،  داليا ابراهيم، رئيس مجلس إدارة نهضة مصر للنشر ومؤسس edventures.
 
خلال الجلسة أوضحت الدكتورة مايا مرسي، أن 51% من النساء حصلن على قروض تمويل متناهي الصغر، و69% حصلن على قروض المشروعات الصغيرة، وبلغ إجمالي القروض المسيرة والحسنة المقدمة من بنك ناصر الاجتماعي نحو 434 مليون جنيه في عام 2018-2019، بينما بلغت نسبة تخلفهن عن سداد القروض أقل من 1%.
 
وأشارت "مرسى"، إلى أن المرأة المصرية مازالت تواجه تحديات تتعلق بتحقيق التمكين الاقتصادي وريادة الأعمال وإتاحة سبل اقتراض مختلفة دون تمييز، مؤكده أهمية إدماج المرأة في قطاع ريادة الأعمال والتمويل متناهي الصغر، في ظل المخاوف المتزايدة من ارتفاع معدلات البطالة إثر تداعيات جائحة كورونا، موضحة أن الإحصاءات الرسمية أظهرت تحسن بعض المؤشرات من بينها ارتفاع نسبة النساء اللاتي يمتلكن شركات لـ 16%، كما بلغت نسبة النساء في البورصة 30%، بالإضافة إلى امتلاك 27% منهن حسابات بنكية.
 
ولفتت مايا مرسى، إلى أنه بالرغم من ذلك فإن معدلات البطالة بين الإناث لازالت مرتفعة بنسبة 21.4% عام 2018 رغم تحسن المؤشر العام للبطالة مؤخرًا قبل الجائحة، مؤكدة أنه يجب على الجميع أن يعى الظروف التى تمر بها المرأة نظرًا لأنها تتحمل عدد من المسئوليات و التى يأتى على رأسها رعاية الاسرة.
 
من جانبها أكدت الدكتورة غادة خليل، دور المرأة المهم فى تنمية المجتمعات وخاصة من خلال مجال ريادة الأعمال، مشيرة إلى اهتمام الدولة المصرية بتمكين المرأة فى مختلف المجالات وذلك من خلال خطة متكاملة يتم تنفيذها فى إطار رؤية مصر 2030.
 
وأشارت داليا ابراهيم، إلى أن مؤسسة نهضة مصر تعاونت مع وزارة التربية والتعليم بهدف ترسيخ الصورة الحقيقة للمرأة لدى الطلاب المصريين، موضحة أهمية أن تقوم وسائل الاعلام بدورها فى دعم نشر ثقافة الاحترام للمرأة.
 
فيما أكدت الدكتورة هبة زكى أن حاضنة أعمال كلية الاقتصاد والعلوم السياسية قامت بتخريج 32 شركة ناشئة فى مختلف المجالات خلال 4 دورات احتضان بينهم نسبة جيدة من رائدات الأعمال، كما سيتم تخريج دفعة جديدة من الشركات فى غضون أيام قليلة خلال دورة الاحتضان الحالية عبر الإنترنت، مشيرة إلى أن قطاع ريادة الأعمال والتمويل متناهى الصغر من القطاعات الواعدة لخلق المزيد من فرص العمل التى تواكب التطورات التي فرضتها تداعيات جائحة كورونا عالميًا، ومخاوف تزايد معدلات البطالة عن مستوياتها الحالية.

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