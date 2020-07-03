نسرين طافش: "أزرع الحب في قلبك ليزهر في عالمك"





شاركت الفنانة نسرين طافش، جمهورها بصورة جديدة لها، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وظهرت خلال الصوة ملقاه على الأرض وشعرها منسدل عليه ورد.وعلقت نسرين، على الصورة قائلi: "ازرع الحب في قلبك.. ليزهر في عالمك.. يومكم حب".يذكر أن آخر أعمال نسرين طافش، مسلسل "ختم النمر" وتدور أحداثة في إطار أجتماعي رومانسي، وشارك في بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين منهم الفننا أحمد صلاح حسني وإسلام جمال وميريهان حسين وحنان سليمان، وينتمي المسلسل لنوعية الأعمال الدرامية ذات 60 حلقة.