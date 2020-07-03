نسرين طافش: "أزرع الحب في قلبك ليزهر في عالمك"

الجمعة 03/يوليه/2020 - 01:06 م
بوابة الفجر
رشا عادل
شاركت الفنانة نسرين طافش، جمهورها بصورة جديدة لها، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وظهرت خلال الصوة ملقاه على الأرض وشعرها منسدل عليه ورد.


وعلقت نسرين، على الصورة قائلi: "ازرع الحب في قلبك.. ليزهر في عالمك.. يومكم حب".


يذكر أن آخر أعمال نسرين طافش، مسلسل "ختم النمر" وتدور أحداثة في إطار أجتماعي رومانسي، وشارك في بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين منهم الفننا أحمد صلاح حسني وإسلام جمال وميريهان حسين وحنان سليمان، وينتمي المسلسل لنوعية الأعمال الدرامية ذات 60 حلقة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

عاجل.. مفاجأة سارة من داخل مستشفى العزل حول مستجدات الوضع الصحي للفنانة رجاء الجداوي

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. برشلونة يعلن إصابة نجم الفريق وغيابه عن موقعة فياريال

منذ ساعة و نصف

"المالية" تكشف حقيقة فرض ضرائب على ودائع البنوك والفوائد

منذ ساعة و نصف

برشلونة يحسم مصير جريزمان

منذ حوالي 3 ساعات

صدمة كبرى للزمالك.. 50 مليون جنيه سعر صفقة القناص

منذ ساعة

وزير الري الأسبق يكشف مفاجأة مدوية عن هدف إثيوبيا من سد النهضة

منذ يوم

"المرحلة الأخيرة".. تدهور الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. انفجار ضخم يهز تركيا

منذ أقل من ساعتين

تطورات جديدة بشأن ضم الأهلي لـ "الدبابة" الإفريقية

منذ حوالي 5 ساعات

أمل جديد.. أمريكا: إنتاج لقاح آمن وفعال ضد كورونا نهاية 2020

منذ حوالي 19 ساعة

بديل موليكا.. مهاجم أفريقي جديد على رادار الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

حازم إمام: الزمالك يحتاج 3 صفقات قوية وطاهر إضافة للأهلي

منذ نصف ساعة

عاجل - صدمة مدوية في الأهلي بسبب رمضان صبحي

منذ حوالي 22 ساعة

"التموين" تزف بشرى سارة بشأن احتياطي السلع

منذ حوالي 5 ساعات

بسبب عاشور.. مرتضى منصور يستفز الأهلي بتصريح مثير

منذ ساعتين

صدمة قوية تنتظر أحمد عيد مع الزمالك

منذ ساعة و نصف

موضوعات متعلقة

في أحدث جلسة تصوير.. ميريهان حسين وسط أجدادها الفراعنة

نسرين طافش تستعيد ذكريات مسلسل مقامات العشق

تعرف على مواعيد عرض مسلسل "ختم النمر" على قناة أبو ظبي

نسرين طافش تتألق في أحدث جلسة تصوير لها

من داخل غرفة نومها.. نسرين طافش لجمهورها: صباح التفاح

نسرين طافش تستعرض رشاقتها بممارسة "اليوجا"

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:58 ص

عاجل.. مفاجأة سارة من داخل مستشفى العزل حول مستجدات الوضع الصحي للفنانة رجاء الجداوي

"المرحلة الأخيرة".. تدهور الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي

07:49 م

صدمة قوية تنتظر أحمد عيد مع الزمالك

12:40 م

بسبب عاشور.. مرتضى منصور يستفز الأهلي بتصريح مثير

12:10 م

صدمة كبرى للزمالك.. 50 مليون جنيه سعر صفقة القناص

01:10 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: تفتيش حرب فى ليبيا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الوتد‮.. أسطورة خيرى شلبى التى هزمت الزمن