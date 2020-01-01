خيرت والكينج والحجار نجوم وزارة الثقافة في حفلات الأوبرا

اعتمدت الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة برنامج استئناف النشاط الفني لدار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر الذي يتضمن ٤٠ حفل فني متنوع في المسارح المفتوحة والتي تقرر انشائها والعمل بها خلال فترة الصيف بإشراف الدكتور خالد داغر رئيس البيت الفني بالاوبرا ويشارك فيها كوكبة من كبار نجوم الموسيقي والغناء في مصر والوطن العربي منهم الفنان الكبير محمد منير والموسيقار الكبير عمر خيرت والمطرب علي الحجار والفنان مدحت صالح ، اوركسترا القاهرة السيمفونى ، رائد موسيقي الجاز يحيى خليل ، النفيخة ، مسار اجبارى ، فرقة اوبرا القاهرة ، عازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز ، المنشدان وائل الفشنى - الشيخ ايهاب يونس ، بغدادى بيج باند ، فرسان الشرق للتراث ( عرض ريا وسكينة ) ، سعيد الارتيست ، نسمة محجوب ، اوركسترا صوت مصر بقيادة المايسترو احمد عاطف ، فرقة الرقص المسرحى الحديث ( عرض دموع حديد ) ، فرقة باليه اوبرا القاهرة ، نوران ابو طالب ، وسط البلد الى جانب فرق الموسيقى العربية بالاوبرا ( عبد الحليم نويرة - القومية العربية للموسيقى - التراث للموسيقى العربية - الانشاد الدينى - اوبرا الاسكندرية للموسيقى والغناء العربى ) ، سلسلتى وهابيات وكلثوميات وحفلات طلاب مركز تنمية المواهب .









وصرح الدكتور مجدي صابر رئيس الاوبرا ان فعاليات استئناف الحفلات تنطلق فى الثامنة مساء الخميس 9 يوليو على مسرح النافورة الخارجى بسهرة طربية يشارك فيها نجوم فرق الموسيقي العربية مي فاروق ، احمد عفت ، صابرين النجيلي ، ياسر سليمان وعازف الكلارينيت محمد فوزي الذي يشارك لاول مرة وبقيادة الدكتور مصطفي حلمى واشراف فني للفنانة جيهان مرسي رئيس الادارة المركزية للموسيقي الشرقية ، واضاف ان مسرح سيد درويش " اوبرا الاسكندرية " يستقبل جمهوره فى مدينة الثغر بحفل يقام الثامنة مساء الجمعة 10 يوليو لفرقة اوبرا الاسكندرية للموسيقي والغناء العربي بقيادة المايسترو ايهاب عبد الغفار ويضم باقة مختارة من اعمال الموسيقى العربية منها يا اسكندراني -٣سلامات - زي الهوا اداء ياسر سعيد ، من بحري وبنحبوه - وحشتوني - العيون السود تشدو بهم شروق ، اسكندرية تاني - ايو والله - يا حبايبى يا غايبين اداء محمد الخولي ، شط اسكندرية - ان راح منك يا عين - عيناك ليال صيفية تتغنى بهم ندي غالب ويختتم الحفل بمشاركة جميع المطربين فى اداء اغنية عمار يا اسكندرية .



