عاجل.. برشلونة يعلن إصابة نجم الفريق وغيابه عن موقعة فياريال

الجمعة 03/يوليه/2020 - 12:39 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي

 

تلقى نادي برشلونة، صدمة جديدة، بإصابة واحد من نجوم الفريق الكتالوني قبل يومين فقط من مواجهة فياريال في الأسبوع الرابع والثلاثين بالليجا.

 

وأعلن برشلونة اليوم الجمعة، إصابة نجمه الفرنسي صامويل أومتيتي، وغيابه عن مباراة فياريال المقبلة.

 

وقال برشلونة في بيان رسمي: "أومتيتي يشعر بإنزعاجات بالركبة ولن يكون متاح للعب أمام فياريال يوم الأحد وعودته تعتمد على شعوره بالتحسن".

 

وتعرض صامويل أومتيتي مدافع الفريق الأول لكرة القدم لإصابة قوية ستبعده عن مباراة فياريال قبل ساعات من اللقاء المرتقب.

 

ويحتل برشلونة المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 70 نقطة خلف ريال مدريد المتصدر بفارق 4 نقاط كاملة.

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