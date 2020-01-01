بسبب عاشور.. مرتضى منصور يستفز الأهلي بتصريح مثير

خرج مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، بتصريحات جديدة، بعدما تطرق إلى أزمة حسام عاشور قائد الأهلي مع إدارة القلعة الحمراء.

وأكد منصور، أن الزمالك حرص على تجديد عقد حازم إمام أحد قادة الفريق "ليس لتكريمه ولكن للحاجة لخدماته".

وتابع رئيس القلعة البيضاء: "هناك فريق آخر ظل يتحدث عن بطولات حسام عاشور وتساويه مع الزمالك ثم ضحوا به وأنهوا مسيرته بشكل غير لائق".

وأكمل: "ما حدث من الأهلي مع حسام عاشور حدث مع طاهر أبوزيد وحسام غالي وغيرهم من اللاعبين الكبار. هذا أمر معتاد".

وطالب مرتضى لاعبيه بالتركيز من أجل استعادة لقب دوري أبطال أفريقيا الغائب منذ عام 2002، موضحًا أن هذه البطولة ستنعش خزائن الزمالك بحوالي 50 مليون جنيه، لافتا إلى أنه يرى الكأس القارية أهم للنادي من الدوري.