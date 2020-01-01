"المالية" تكشف حقيقة فرض ضرائب على ودائع البنوك والفوائد

نفت مصلحة الضرائب المصرية التابعة لوزارة المالية في بيان لها ، ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي عن أنباء بشأن فرض ضرائب على ودائع المصريين بالبنوك في ظل أزمة كورونا.









وأكد " رضا عبدالقادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية " على أنه لا توجد أي نية أوأية دراسة لفرض ضرائب على ودائع البنوك، أو الفوائد المتحققة عبر الأوعية وشهادات الادخار في الجهاز المصرفي، موضحاً أن أي ضرائب جديدة لا تُفرض إلا بقانون بعد موافقة مجلس النواب عليه.





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