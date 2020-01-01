"المالية" تكشف حقيقة فرض ضرائب على ودائع البنوك والفوائد

الجمعة 03/يوليه/2020 - 12:36 م
مصلحة الضرائب
مصلحة الضرائب
الفجر الاقتصادي
نفت مصلحة الضرائب المصرية التابعة لوزارة المالية في بيان لها ، ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي عن أنباء بشأن فرض ضرائب على ودائع المصريين بالبنوك في ظل أزمة كورونا.


وأكد " رضا عبدالقادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية  " على أنه لا توجد أي نية أوأية دراسة لفرض ضرائب على ودائع البنوك، أو الفوائد المتحققة عبر الأوعية وشهادات الادخار في الجهاز المصرفي، موضحاً أن أي ضرائب جديدة لا تُفرض إلا بقانون بعد موافقة مجلس النواب عليه. 

 وتهيب " مصلحة الضرائب المصرية "  بوسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، ضرورة تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، والتي قد تؤدى إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين ، وتضر بالصالح العام ، وللرد على كافة التساؤلات والاستفسارات يمكن التواصل مع مركز الاتصالات المتكامل التابع لمصلحة الضرائب المصرية  على الخط الساخن 16395.

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