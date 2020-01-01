ضربات أمنية متواصلة لمكافحة جرائم الإتجار بالمواد المخدرة (صور)

الجمعة 03/يوليه/2020 - 12:07 م
المضبوطات
المضبوطات
هبة عبد الحفيظ
تواصل الإدارة العامة لمكافحة المخدرات جهودها بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وعدد من مديريات الأمن لمكافحة جرائم الإتجار في المواد المخدرة.

وتمكنت عقب معلومات وتحريات مُكثفة وتقنين الإجراءات من تحقيق النتائج التالية:

ضبط (شخصين لهما معلومات مسجلة") حال إستقلالهما سيارة بدائرة مركز شرطة كفر صقر بالشرقية وبحوزتهما (عدد 15 لفافة لمخدر البانجو وزنت 45 كيلو جرام – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول – سلاح أبيض) حيث قدرت القيمة المالية للمضبوطات من المواد المخدرة (113 ألف جنيه تقريبًا).

ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات مسجلة") حال تواجده بمدخل قرية رأس الحكمة بدائرة قسم شرطة مطروح وبحوزته (عدد 80 طربة لمخدر الحشيش وزنت 8 كيلو جرام- مبلغ مالى – هاتف محمول – سلاح أبيض ) حيث قدرت القيمة المالية للمضبوطات من المواد المخدرة (560 ألف جنيه تقريبًا).

ضبط (شخصين لهما معلومات مسجلة") حال تواجدهما بدائرة مركز شرطة المنيا وبحوزتهما (كمية من مخدر الهيروين وزنت 50 جرام – مبلغ مالى – هاتف محمول).

ضبط (شخصين لهما معلومات مسجلة") حال تواجدهما بدائرة مركز شرطة المنيا وبحوزتهما (كمية من مخدر الهيروين وزنت 100 جرام – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول).

ضبط (شخصين لأحدهما معلومات مسجلة") حال تواجدهما بدائرة مركز شرطة المنيا.. وبحوزتهما (كمية من مخدر الهيروين وزنت 220 جرام – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول – سلاح أبيض).

ضبط (أحد الأشخاص) حال تواجده بدائرة مركز شرطة المنيا وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين وزنت 75 جرام – مبلغ مالى – هاتف محمول).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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وفي سياق آخر، نجحت القوات الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من إعادة دراجة نارية وهاتف محمول قبل الإبلاغ عن واقعتي السرقة.

وتعود الواقعة أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة النزهة لمتابعة الحالة الأمنية بدائرة القسم تمكنت من ضبط عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة المرج "له معلومات جنائية"، حال استقلاله دراجة نارية "بدون لوحات معدنية"، وبحوزته (هاتف محمول "مجهول المصدر"- سلاح أبيض "كتر").

وبالكشف الفني على الدراجة النارية المضبوطة بحوزته تبين أنها مقيدة بإسم آخر بدائرة قسم شرطة المرج "غير مبلغ بسرقتها".

وبمواجهته اعترف بسرقة الدراجة النارية بدائرة قسم شرطة المرج بأسلوب "توصيل الأسلاك " وقيامه بالتخلص من اللوحات المعدنية الخاصة بها بإلقائها بالطريق العام، وأضاف بأن الهاتف المحمول المضبوط بحوزته من متحصلات واقعة سرقه بالإكراه بدائرة قسم شرطة الزيتون تحت تهديد السلاح الأبيض المضبوط بحوزته.

وباستدعاء المجني عليهما تعرفا على المضبوطات واتهماه بالسرقة، وأضافا بأنهما كانا في سبيلهما للإبلاغ.

جاء ذلك في إطار تكثيف الجهود التى تبذلها وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها.
ضربات أمنية متواصلة لمكافحة جرائم الإتجار بالمواد المخدرة (صور)
ضربات أمنية متواصلة لمكافحة جرائم الإتجار بالمواد المخدرة (صور)
ضربات أمنية متواصلة لمكافحة جرائم الإتجار بالمواد المخدرة (صور)
ضربات أمنية متواصلة لمكافحة جرائم الإتجار بالمواد المخدرة (صور)
ضربات أمنية متواصلة لمكافحة جرائم الإتجار بالمواد المخدرة (صور)
ضربات أمنية متواصلة لمكافحة جرائم الإتجار بالمواد المخدرة (صور)
ضربات أمنية متواصلة لمكافحة جرائم الإتجار بالمواد المخدرة (صور)
ضربات أمنية متواصلة لمكافحة جرائم الإتجار بالمواد المخدرة (صور)

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