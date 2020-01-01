قازاخستان: خفضنا إنتاج النفط في يونيو بما يتجاوز مطلب "أوبك+"

قالت وزارة الطاقة في قازاخستان يوم الجمعة إن البلاد خفضت إنتاجها النفطي في يونيو حزيران بما يتجاوز المستوى المطلوب في اتفاق أوبك+ العالمي لخفض الإنتاج، بهدف التعويض عن امتثال ضعيف في مايو أيار.





وقالت وزارة الطاقة إن الجمهورية السوفيتية السابقة أنتجت 5.3 مليون طن من النفط في الشهر الماضي، أو ما يعادل 1.297 مليون برميل يوميا، باستثناء مكثفات الغاز. وفي مايو أيار، أنتجت قازاخستان 6.1 مليون طن من الخام.





وأضافت الوزارة أن البلاد ستواصل الالتزام بالتخفيضات بما يفوق المطلوب في أغسطس آب وسبتمبر أيلول لتعويض فائض الإنتاج في مايو أيار.





ومع الأخذ في الاعتبار التزامات الاتفاق، تخطط قازاخستان حاليا لإنتاج 85.2 مليون طن من النفط هذا العام، و86 مليون طن في العام القادم و89.6 مليون طن في 2022.