محمد فخري: طموحي كبير داخل الأهلي وأسعى لتثبيت أقدامي مع الفريق الأول

عبر محمد فخري، لاعب فريق الشباب الذي تم تصعيده للمشاركة الجماعية مع الفريق الأول للكرة ‏بالنادي الأهلي عن سعادته بالتواجد مع اللاعبين الكبار والمشاركة في التدريبات الجماعية.





وقال محمد فخري إن وجود لاعبين داخل صفوف الفريق من الجيل ‏الحالي سبق لهم اللعب في قطاع الناشئين بالنادي، يعد أكبر دافع وحافز لتشجيعي في الوصول للمستوى ‏الذي وصلوا إليه، والتمسك بفرصة المشاركة المستمرة مع الفريق الأول، خاصة أن تألق هؤلاء اللاعبين جعل ‏الجميع؛ سواء جهاز فني أو جماهير ينظرون بتفاؤل كبير إلى اللاعب الذي يتم تصعيده.‏





وقال فخري، إن سامي قمصان المدرب المساعد بالجهاز الفني، يتحدث معه بشكل دائم لتحفيزه ‏خلال التدريبات ويطالبه بتخطي أي صعوبات في الفترة الحالية، مشيرا إلى أن هذه الكلمات تعد أفضل دافع ‏له، خاصة أن المدرب المساعد كان يتابعه منذ أن كان لاعبا في صفوف غزل المحلة.‏





وأوضح لاعب فريق الشباب بالنادي، أنه حرص على تنفيذ برنامج تدريبي خلال فترة توقف ‏النشاط بالتنسيق والمتابعة المستمرة من عمرو أنور المدير الفني لفريق 99 بالنادي، مؤكدا أن طموحه في ‏الفترة الحالية ينصب على تثبيت أقدامه مع الفريق الأول، الذي سيكون نقطة انطلاق لمرحلة ‏جديدة في مشواره الكروي والتواجد مع المنتخب.‏





وأوضح فخرى، أنه تلقى عروضا خلال الانتقالات الشتوية الماضية ‏ولكنها تعطلت في اللحظات الأخيرة، وأنه متفائل بالمرحلة المقبلة بعد عودة النشاط من ‏جديد.‏





وشدد لاعب شباب الأهلي على أن النادي يتبع كافة الإجراءات الاحترازية، ويجب أن ‏نتعايش مع الظروف الحالية، من خلال التدريبات اليومية واستئناف البطولات على غرار ما حدث ‏في العديد من الدول الأوروبية.‏





وأكد فخري أن بطولة إفريقيا هي الهدف الأكبر للأهلي، والتحدي الأصعب للجيل الحالي القادر على ‏تحقيق حلم الجماهير بالعودة من جديد إلى منصات التتويج الإفريقية، خاصة أن الفريق يسير بخطوات ‏ثابته نحو تحقيق هذا الحلم.‏‎ ‎





وقال فخري، إن محمد صلاح نجم المنتخب الوطني المحترف في ليفربول الإنجليزي، اجتهد ‏ووضع أمامه هدفا منذ الصغر، وأصبح مثلا أعلى للأجيال الحالية، خاصة أنه واجه تحديات وصعاب كبيرة وتغلب عليها في بداية مشواره إلى أن أصبح أحد أهم اللاعبين في أوروبا ‏والعالم.‏‎ ‎





واختتم فخرى حديثه، مؤكدا أن طموحه كبير داخل النادي الأهلي، ولديه الرغبة القوية ‏في تثبيت أقدامه مع الفريق الأول، ويسعى إلى تحقيق هذا الحلم بكل قوة من خلال التدريبات اليومية ‏والالتزام بكافة النصائح والتوجيهات؛ سواء من اللاعبين الكبار أو الجهاز الفني.‏