ضبط تشكيل بالجيزة تخصص في الإتجار بالمواد المخدرة

نجحت الأجهزة الأمنية من ضبط عناصر تشكيل عصابى بالجيزة تخصص نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة.





وتابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، نشاط ثلاثة من العناصر الإجرامية "لأحدهم معلومات جنائية مسجلة" بتكوين تشكيلًا عصابيًا لترويج المواد المخدرة خاصةً مخدر الحشيش وترويجها على عملائهم مُتخذين من دائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة مكانًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى وحيازتهم أسلحة نارية وذخائر لحماية نشاطهم الإجرامى.





وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة، تم ضبطهم حال إستقلالهم سيارتين فى كمين أعد لهم، وضبط بحوزتهم (عدد 85 طربة لمخدر الحشيش وزنت 8،500 كيلو جرام – عدد 2 بندقية خرطوش – عدد 26 طلقة لذات العيار - مبلغ مالى – 4 هاتف محمول)، وبمواجهتهم أقروا بمزاولة نشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه.





ووتقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالى 600 ألف جنيه تقريبًا.





وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.



