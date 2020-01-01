النيابة الإدارية تعلن وظائف شاغرة لدفعة 2017.. الشروط والتفاصيل
الجمعة 03/يوليه/2020 - 11:54 ص
هدير حمزة
أعلنت هيئة النيابة الإدارية برئاسة المستشار عصام المنشاوي، حاجتها لمعاونين جدد من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة.
وقامت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية بالإعلان عن مسابقة للتعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية من خريجي كليات الحقوق من الجامعات المصرية وكلية الشريعة والقانون وكلية الشرطة دفعة 2017.
ووضعت الأمانة العامة شروط للمتقدمين للتعيين في هذه الوظيفة بالإضافة إلى الشروط العامة المنصوص عليها قانونًا:
1- ألا يقل تقديره التراكمي عن (جيد).
2- ألا يزيد عمر المتقدم عن 30 سنة في 2872020 تاريخ آخر يوم لسحب الملف.
3- أن تتوافر في المتقدم الاهلية والصلاحية لشغل تلك الوظيفة القضائية واجتياز المقابلة والاختبارات التى يجريها المجلس الأعلى للنيابة الإدارية.
4- أن تثبت لياقته الطبية وفقًا للتحاليل والفحوص التي ستجرى بعد اجتياز الاختبارات المطلوبة. واوضحت الأمانة أن سحب الملفات خلال الفترة من 772020 حتى 2872020 مقابل سداد مبلغ (400) اربعمائة جنيهًا وتقدم الملفات مستوفاة المستندات المطلوبة والمبينة بالملف وذلك بمقر النيابة الإدارية الكائن بمدينة 6 أكتوبر – ميدان النجدة.
ويشترط لسحب ملف التقديم:
1- صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي مع وجود الاصل للاطلاع عليه.
2- صورة ضوئية من شهادة المؤهل الدراسي على أن يقدم الاصل لدى تقديم الملف متوفيًا.
3- موافقة جهة العمل بالنسبة للمتقدين من خريجي كلية الشرطة والمتقدمين من العاملين بأى جهات حكومية.
ولن يلتفت إلى الطلبات السابقة على هذا الإعلان التى ترد بعد الميعاد المحدد أو الطلبات غير المستوفاة للشروط والمستندات اللازمة. يلتزم راغب التقدم لسحب الملف بطباعة استمارة البيانات الاتية واستيفاء بياناتها وتقديمها رفق صورة بطاقة الرقم القومي وصورة من شهادة المؤهل الدراسي كشرط لسحب الملف.
ضربات أمنية متواصلة لمكافحة جرائم الإتجار بالمواد المخدرة
تواصل الإدارة العامة لمكافحة المخدرات جهودها بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وعدد من مديريات الأمن لمكافحة جرائم الإتجار في المواد المخدرة.
وتمكنت عقب معلومات وتحريات مُكثفة وتقنين الإجراءات من تحقيق النتائج التالية:
ضبط (شخصين لهما معلومات مسجلة") حال إستقلالهما سيارة بدائرة مركز شرطة كفر صقر بالشرقية وبحوزتهما (عدد 15 لفافة لمخدر البانجو وزنت 45 كيلو جرام – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول – سلاح أبيض) حيث قدرت القيمة المالية للمضبوطات من المواد المخدرة (113 ألف جنيه تقريبًا).
ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات مسجلة") حال تواجده بمدخل قرية رأس الحكمة بدائرة قسم شرطة مطروح وبحوزته (عدد 80 طربة لمخدر الحشيش وزنت 8 كيلو جرام- مبلغ مالى – هاتف محمول – سلاح أبيض ) حيث قدرت القيمة المالية للمضبوطات من المواد المخدرة (560 ألف جنيه تقريبًا).
ضبط (شخصين لهما معلومات مسجلة") حال تواجدهما بدائرة مركز شرطة المنيا وبحوزتهما (كمية من مخدر الهيروين وزنت 50 جرام – مبلغ مالى – هاتف محمول).
ضبط (شخصين لهما معلومات مسجلة") حال تواجدهما بدائرة مركز شرطة المنيا وبحوزتهما (كمية من مخدر الهيروين وزنت 100 جرام – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول).
ضبط (شخصين لأحدهما معلومات مسجلة") حال تواجدهما بدائرة مركز شرطة المنيا.. وبحوزتهما (كمية من مخدر الهيروين وزنت 220 جرام – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول – سلاح أبيض).
ضبط (أحد الأشخاص) حال تواجده بدائرة مركز شرطة المنيا وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين وزنت 75 جرام – مبلغ مالى – هاتف محمول).
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
ضبط 4565 متهمًا بخرق حظر التجول خلال 24 ساعة
وفي سياق آخر، نجحت القوات الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من إعادة دراجة نارية وهاتف محمول قبل الإبلاغ عن واقعتي السرقة.
وتعود الواقعة أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة النزهة لمتابعة الحالة الأمنية بدائرة القسم تمكنت من ضبط عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة المرج "له معلومات جنائية"، حال استقلاله دراجة نارية "بدون لوحات معدنية"، وبحوزته (هاتف محمول "مجهول المصدر"- سلاح أبيض "كتر").
وبالكشف الفني على الدراجة النارية المضبوطة بحوزته تبين أنها مقيدة بإسم آخر بدائرة قسم شرطة المرج "غير مبلغ بسرقتها".
وبمواجهته اعترف بسرقة الدراجة النارية بدائرة قسم شرطة المرج بأسلوب "توصيل الأسلاك " وقيامه بالتخلص من اللوحات المعدنية الخاصة بها بإلقائها بالطريق العام، وأضاف بأن الهاتف المحمول المضبوط بحوزته من متحصلات واقعة سرقه بالإكراه بدائرة قسم شرطة الزيتون تحت تهديد السلاح الأبيض المضبوط بحوزته.
وباستدعاء المجني عليهما تعرفا على المضبوطات واتهماه بالسرقة، وأضافا بأنهما كانا في سبيلهما للإبلاغ.
جاء ذلك في إطار تكثيف الجهود التى تبذلها وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها.