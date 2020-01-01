البرازيل: إصابات كورونا تقترب من 1.5 مليون شخص

الجمعة 03/يوليه/2020 - 11:46 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، عن تسجيل 48 ألفا و105 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالى إلى مليون و496 ألفا و858 شخصا.

وأشارت الوزارة، إلى تسجيل 1252 حالة وفاة جديدة بكورونا فى البلاد، ليصل الإجمالى إلى 61 ألفا و884 حالة، حيث تحتل البرازيل المرتبة الثانية عالميا من حيث إصابات كورونا ووفياتها بعد الولايات المتحدة.

ويواجه الرئيس البرازيلي، جايير بولسونارو، الذى قلل فى بداية انتشار الوباء من خطورة الفيروس، انتقادات متزايدة داخل البلاد، بسبب أسلوب تعامله مع الجائحة وسط مخاوف منظمة الصحة العالمية من نطاق انتشار المرض فى البرازيل وأمريكا اللاتينية بشكل عام.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 4,946 مليون إصابة، بينهم أكثر من 322 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,936 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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