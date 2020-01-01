بعد تسجيل رقم قياسي بكورونا.. رئيس الوزراء الإسرائيلي يعيد فرض قيود جديدة





أعلن بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، اليوم الجمعة، عن إعادة فرض قيود على التجمعات، فيما أكدت إسرائيل تسجيل عدد قياسي من الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19".





وأكد نتنياهو، بأنه سيتم السماح الآن إلى 50 شخصاً كحد أقصى بالتجمع في الأماكن والحانات والنوادي كبيرة، بانخفاض عن الحد السابق البالغ 250، وفي الأماكن المغلقة الصغيرة، بما في ذلك دور العبادة، سيتم تخفيض الحد إلى 20 شخصاً.





وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي: "يجب أن نعود إلى سياسة القيود لتسطيح المنحنى مرة أخرى، وإلا فإن الوضع قد يخرج عن نطاق السيطرة".





وتأتي هذه الخطوة بعد أن أكدت وزارة الصحة الإسرائيلية، تسجيل 966 حالة جديدة بالإصابة بالفيروس خلال الـ24 ساعة حتى الخميس، وهو أعلى عدد من الحالات في يوم واحد منذ ظهور الوباء.





وكان الرقم القياسي السابق الذي سجلته إسرائيل هو 819 يوم 3 أبريل الماضي وحتى الآن سجلت تل أبيب 26452 حالة إصابة بالفيروس و324 حالة وفاة.





هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.





وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 4,946 مليون إصابة، بينهم أكثر من 322 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,936 مليون حالة شفاء.





وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.





وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.





ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.



