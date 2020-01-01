7 آلاف مشارك على فيس بوك يتفاعلون مع مبادرة "الحركة بركة"

الجمعة 03/يوليه/2020 - 11:43 ص
بوابة الفجر
أسماء قورة
شاد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بنجاح مبادرة " الحركة بركة " التي أطلقها اتحاد ستريت وورك اوت، ضمن العديد من المبادرات التي اطلقتها وزارة الشباب والرياضة، للتوعية بأخطار جائحة كورونا واتخاذ الإجراءات الاحترازية التى حددتها منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية.

وأوضح "صبحى" أن فعاليات المبادرة تواصلت على مدار شهر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشارك فيها نحو 7000 مشارك، من مختلف الأعمار، فيما تخطت نسبة المشاركة 8 مليون مشاهدة، على مدار 10 حلقات وتفاعل معها اكثر من مليون فرد.

وأشار الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ضإلى أن تحدى "الحركة بركة " كان قائما على تشجيع نجم من نجوم الرياضة الكبار، للشباب والأسر المصرية على اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة "كورونا " بعمل تمرين فى البيت وتحدى الملايين للقيام باى تمرين يختاروه، وإرسال الفيديو إلى صفحة وزارة الشباب والرياضة وصفحة اتحاد ستريت وورك اوت "الحركة- بركة"، 

وأضاف "صبحي" أن الفيديوهات الأعلى تفاعلا على مدار 3 أيام حصلت على جوائز مالية وأعلنها النجوم أصحاب التحدى بعد ٣ أيام ومن ثم بعد ذلك كان ينتقل التحدي لنجم آخر، لافتا إلى أنه من أبرز النجوم الذين شاركوا فى المسابقة كرم جابر ومجدى عبد الغنى وحازم امام واحمد حسام ميدو ومدحت شلبى وسيف زاهر ورحمة خالد وحسنى عبدربه وعبد الرحيم جنش ومحد ايهاب.

وكان قام الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أمس بجولة تفقدية بنادي وادي دجلة الرياضي للوقوف علي اخر الاستعدادات لاستقبال مرتادي النادي والبدء التدريجي لعودة النشاط الرياضي.

وتابع وزيرالشباب والرياضة الاجراءات الاحترازية التي يتخذها النادي من أجل الحفاظ على أمن وسلامة أعضاء النادي، وكذلك عمليات التعقيم المستمرة داخل النادي والحفاظ علي المسافات والتباعد الاجتماعي بين الاعضاء.

ياتي ذلك في اطار جولة الوزير التي يقوم بها في مختلف الاندية ومراكز الشباب والمتابعة الدورية للاجراءات الاحترازية المطبقة بالأندية ومراكز الشباب في جميع أنحاء الجمهورية، مع تقييم الوضع بشكل دوري حرصًا على الحفاظ على صحة وسلامة الأعضاء ومرتادي المنشآت الشبابية والرياضية.


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الفجر الشاب والرياضة الحركة بركة

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