شديد الخطورة يتصدر تريند جوجل بعد عرض أول حلقتين على ‏منصة Watch it

تصدر مسلسل شديد الخطورة، اليوم الجمعة الموافق 3/7/2020، تريند محرك بحث جوجل (الأكثر بحثًا) في مصر، تزامنًا مع عرض ‏حلقتين من أحداثه على منصة Watch it‏.‏

بدأت الحلقة الأولى من مسلسل شديد الخطورة باستعراض الشخصيات، والتى ‏أوضحت أن مالك (أحمد العوضي) مهندس اتصالات، ‏ومتزوج من نور(ريم مصطفى)، والتي تعمل أيضًا في ‏شركة اتصالات، لكن تبين أن هناك منافسة بين الزوجين ‏فى العمل.‏

وخلال الأحداث، مر "مالك" على زوجته "‏نور" في عملها ليذهبا لتناول الغداء مع والديه أحمد ‏صيام وناهد رشدي، إلا أن زوجته طلبت منه أن تمر على ‏البنك لتخليص بعض الأوراق الخاصة بها، وبالفعل ذهبا ‏إلى البنك، وانتظرها "مالك" خارج البنك في سيارته، لكن مع ‏مرور الوقت، تأخرت "نور" داخل البنك، فاضطر مالك ‏للاتصال بها للاطمئنان عليها، ليجد ملثمين يقتحمون البنك ‏وتنتظرهم سيارات سوداء اللون خارج البنك، ليذهب مالك، لينقذ زوجته، ليجد العصابة الملثمة قيدت ‏كل من في البنك، وسرقت الأموال، وضربت العصابة مالك ‏وأسقطته أرضًا وهربت.‏

واستقل "مالك" سيارته على الفور، لملاحقة العصابة ‏الملثمة، وفي لحظة سريعة، تعامل أحد الملثمين وهو (‏حمزة العيلي)، ومعه شقيقه (حسنى شتا)، مع مالك، وأطلقا عليه الرصاص، لتنقلب به السيارة على ‏الطريق فى حادث مروع، وتهرب العصابة بالأموال من ‏البنك، وبعدها قيدوا الرهائن وتركوهم فى سيارات فى عدة ‏مناطق، ليدخل مالك المستشفى‎.‎





احداث مسلسل شديد الخطورة