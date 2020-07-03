شديد الخطورة يتصدر تريند جوجل بعد عرض أول حلقتين على ‏منصة Watch it

الجمعة 03/يوليه/2020 - 11:40 ص
شديد الخطورة
شديد الخطورة
تصدر مسلسل شديد الخطورة، اليوم الجمعة الموافق 3/7/2020، تريند محرك بحث جوجل (الأكثر بحثًا) في مصر، تزامنًا مع عرض ‏حلقتين من أحداثه على منصة Watch it‏.‏
 
بدأت الحلقة الأولى من مسلسل شديد الخطورة باستعراض الشخصيات، والتى ‏أوضحت أن مالك (أحمد العوضي) مهندس اتصالات، ‏ومتزوج من نور(ريم مصطفى)، والتي تعمل أيضًا في ‏شركة اتصالات، لكن تبين أن هناك منافسة بين الزوجين ‏فى العمل.‏
 
وخلال الأحداث، مر "مالك" على زوجته "‏نور" في عملها ليذهبا لتناول الغداء مع والديه أحمد ‏صيام وناهد رشدي، إلا أن زوجته طلبت منه أن تمر على ‏البنك لتخليص بعض الأوراق الخاصة بها، وبالفعل ذهبا ‏إلى البنك، وانتظرها "مالك" خارج البنك في سيارته، لكن مع ‏مرور الوقت، تأخرت "نور" داخل البنك، فاضطر مالك ‏للاتصال بها للاطمئنان عليها، ليجد ملثمين يقتحمون البنك ‏وتنتظرهم سيارات سوداء اللون خارج البنك، ليذهب مالك، لينقذ زوجته، ليجد العصابة الملثمة قيدت ‏كل من في البنك، وسرقت الأموال، وضربت العصابة مالك ‏وأسقطته أرضًا وهربت.‏
 
واستقل "مالك" سيارته على الفور، لملاحقة العصابة ‏الملثمة، وفي لحظة سريعة، تعامل أحد الملثمين وهو (‏حمزة العيلي)، ومعه شقيقه (حسنى شتا)، مع مالك، وأطلقا عليه الرصاص، لتنقلب به السيارة على ‏الطريق فى حادث مروع، وتهرب العصابة بالأموال من ‏البنك، وبعدها قيدوا الرهائن وتركوهم فى سيارات فى عدة ‏مناطق، ليدخل مالك المستشفى‎.‎

احداث مسلسل شديد الخطورة
وتدور أحداث مسلسل "شديد الخطورة" في إطار من دراما التشويق والأكشن، حول مهندس شاب يعمل في مجال مكافحة الجريمة الإلكترونية، ويقوم بمطاردة عصابة محترفة ليمر بالعديد من المواقف والمواجهات شديدة الخطورة، من المقرر أن يقدم على أكثر من جزء كل جزء يحتوي على 7 حلقات فقط.

أبطال وصنّاع مسلسل شديد الخطورة
مسلسل "شديد الخطورة" بطولة أحمد العوضي وريم مصطفى ورياض الخولي وهادي الجيار ومحمود حجازي وناهد رشدي وحمزة العيلي وحسني شتا وخالد كمال، ومن تأليف محمد سيد بشير وإخراج حسام علي وإنتاج شركة سينرجي.

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