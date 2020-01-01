تفاصيل فض سوق الجمعة بالدقهلية لمجابهة فيروس كورونا (صور)

الجمعة 03/يوليه/2020 - 11:40 ص
بوابة الفجر
محمد كشك
فضت الأجهزة التنفيذية والأمنية في مركز ومدينة شربي بمحافظة الدقهلية، سوق الجمعة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، بمنع الأسواق الناشئة في إطار حرص الدولة على صحه وسلامة المواطنين.

واستهدفت الحملة شوارع المدينة الرئيسية والمحيطه متضمنه شارع الجيش والسلك والثانوية ومدخل المدينة الغربي والمرور والعمل على منع سوق الجمعه بكافه الاتجاهات.

وحرصت الحملة علي منع تجمعات المواطنين بداخل الأسواق حفاظا على سلامتهم وسلامه المترددين عليهم من المواطنين ويأتي ذلك في إطار خطة جهود الدولة الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا ومنع العدوى والفيروسات حفاظا على صحه وسلامه الجميع، تنفيذا لتعليمات الدكنور ايمن مختار محافظ الدقهلية وفدقرارات رئيس الوزراء.

قادت الحملة صباح شحاته نائب رئيس المركز مع قسم الإشغالات تحت إشراف شرف الشرباصى مدير القسم اليوم الجمعة بحمله اشغالات تحت إشراف المحاسب طارق شكرى رئيس مركز ومدينة شربين.

وعلي صعيد اخر شهدت مدينة طلخا انعيار جزء من بلكونه وسور سطح عقار مكون من دور أرضي و٤ علوي دون وقوع اي خسائر او اصابات 

تلقي اللواء فاضل عمار مدير امن الدقهلية اخطارا من ادارة شرطة النجده يفيد بسقوط جزء من بلكونه ٨ ش الجمهورية خلف مركز شرطة طلخا

وبالمتابعة مع رئاسة مركز ومدينة طلخا افاد مسئول الازمات والكوارث بأن المنزل مكون من دور ارضي و٤ علوي والمنزل ملك ورثة المواطنة فوزية محمد مصطفي محمود رشدي والعقار قديم مما ادي الي سقوط جزء من سقف بلكونه وسور السطح دون وقوع اي خسائر ولا اصابات او تلفيات بالشارع العام

وبذلك سيتم عرض العقار علي لجنة المنشأت الأيلة للسقوط وسيتم ارسال فاكس بعد العرض علي اللجنة مباشرة
وعلي صعيظ اخر لقى عامل مصرعه، وأصيب آخر أثناء هدم منزل خالى من السكان بمدينة دكرنس فى محافظة الدقهلية.

تلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية إخطارا بورود بلاغ لضباط مركز دكرنس، يفيد سقوط عاملين أثناء هدم منزل المواطن محمد البسطويسي.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز وسيارة الإسعاف لمكان البلاغ وتبين أن المنزل خالى من السكان والمنزل مكون من طابقين، وتبين وفاة عمر عبدالونيس من مدينة دكرنس تم نقله إلى مشرحة مستشفى دكرنس، وإصابة محمد أحمد 24 سنة وتم نقله لمستشفى دكرنس العام، وتحرر عن ذلك محضر بالواقعة.

وعلي صعيد اخر تمكنت الأجهزة الأمنية والتنفيذية بمحافظة الدقهلية من ضبط ١٤ مخبز ينتج خبز ناقص الوزن والتصرف فى 83 شيكارة دقيق بلدى مدعم قبل تهريبها للسوق السوداء، واحالة المحاضر للنيابه العامه

تفاصيل فض سوق الجمعة بالدقهلية لمجابهة فيروس كورونا (صور)
تفاصيل فض سوق الجمعة بالدقهلية لمجابهة فيروس كورونا (صور)
تفاصيل فض سوق الجمعة بالدقهلية لمجابهة فيروس كورونا (صور)
تفاصيل فض سوق الجمعة بالدقهلية لمجابهة فيروس كورونا (صور)
تفاصيل فض سوق الجمعة بالدقهلية لمجابهة فيروس كورونا (صور)
تفاصيل فض سوق الجمعة بالدقهلية لمجابهة فيروس كورونا (صور)
تفاصيل فض سوق الجمعة بالدقهلية لمجابهة فيروس كورونا (صور)
تفاصيل فض سوق الجمعة بالدقهلية لمجابهة فيروس كورونا (صور)
تفاصيل فض سوق الجمعة بالدقهلية لمجابهة فيروس كورونا (صور)
تفاصيل فض سوق الجمعة بالدقهلية لمجابهة فيروس كورونا (صور)
تفاصيل فض سوق الجمعة بالدقهلية لمجابهة فيروس كورونا (صور)
تفاصيل فض سوق الجمعة بالدقهلية لمجابهة فيروس كورونا (صور)

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