ضبط شخصين بالجيزة لاتجارهما غير المشروع بالنقد الأجنبى

الجمعة 03/يوليه/2020 - 11:40 ص
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطى
ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على شخصين بالجيزة لقيامهما بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام شخصين (موظف بشركة صرافة، حاصل على دبلوم تجارة) بممارسة نشاط غير مشروع بالنقد الأجنــــبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وتحويل الأموال خارج البنوك المعتمدة مقابل الحصول على عمولة بما يُعرف بنظام " المقاصة " بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما حال قيامهما بمزاولة نشاطهما بدائرة قسم شرطة الدقي بالجيزة، وضبطهما حــال قيامــهما بالتعامل خارج نطاق المصارف المعتمدة وبحوزتهما (18700 دولار أمريكي – 10000 جنيه مصري - 500 يورو أوروبى - 535 ريال سعودي- 660 درهم إماراتي) كما تم ضبط بحوزة "الموظف" تليفون محمول وبفحصه تبين إحتوائه على العديد من الرسائل النصية والمحادثات الصوتية الدالة على نشاطهما غير المشروع.

وبمواجهتهما أقرا بالواقعة وحيازتهما للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الاتجار خارج نطاق السوق المصرفية.. وتبين أن حجم تعاملاتهما فى مجال تحويل الأموال خلال العام الجارى بلغ نحو مليون ومائتان ألف دولار أمريكى.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات بالجيزة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الحيزة، من ضبط شخصين لإستيلائهم على السيارات بالهرم.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بمشاركة قطاع الأمن العام، قيام شخصين مالك معرض تأجير سيارات، ومحاسب، له معلومات مسجلة، ومقيمان بدائرة قسم شرطة الأهرام؛ بتكوين تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى الإستيلاء على السيارات.

حيث يقوم الأول بإستلام السيارات من مالكيها بقصد تأجيرها لهم مقابل مبلغ مالى وتسليمها للثانى الذى يقوم ببيعها بموجب عقد إبتدائى لآخرين مُتخذين من دائرتى قسمى (الأهرام – الطالبية) مكانًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما بعدة أكمنة برئاسة قطاع الأمن العام، أسفرت عن ضبطهما وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما (8) وقائع بذات الأسلوب وتم بإرشادهما ضبط جميع السيارات المستولى عليها والسابق بيعها بمعرفتهما.

جاء ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال استهداف وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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الداخلية الجيزة اتجار في العملة

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