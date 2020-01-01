هل يرحل ميسي؟.. تطور جديد مثير في أزمة الأسطورة وبرشلونة

أكد تقرير صحفي إسباني، اليوم الجمعة، أن هناك تطور جديد بشأن مفاوضات الأرجنتيني ليونيل ميسي، وإدارة برشلونة لتمديد عقد البرغوث الأرجنتيني.

وكانت إذاعة كادينا سير الإسبانية، قد ذكرت بالأمس، أن ميسي غاضب للغاية من كثرة الأزمات المحيطة بالنادي في الفترة الأخيرة.

وأكدت أن ميسي أوقف مفاوضات التجديد مع برشلونة، ويرغب في إنهاء عقده الحالي في صيف 2021، ثم الرحيل، بسبب توجيه فئات معينة اللوم الدائم له على كل شيء سيئ يحدث للفريق.

على الجانب الأخر أكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، اليوم، أنمصادر في برشلونة أكدت عدم وجود أي معلومات بشأن قرار ميسي عن إيقاف مفاوضات تجديد عقده مع البارسا، الذي ينتهي في صيف الموسم المقبل.

وحاولت الصحيفة التواصل مع المحيطين بميسي، للتأكد من صحة الخبر، لكنها أكدت أنه تعذر الوصول إليهم.

وأوضحت موندو ديبورتيفو أن برشلونة لا يزال يريد تمديد عقد ميسي لعامين حتى صيف 2023، مع منح البرغوث حق إنهاء العقد في صيف 2022.