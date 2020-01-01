تراجع طفيف في أسعار الذهب اليوم الجمعة

تحولت أسعار الذهب للتراجع خلال تعاملات اليوم الجمعة، بالتزامن مع المخاوف حيال تفشي الفيروس من جديد على مستوى العالم، ومع عطلة رسمية في الولايات المتحدة.





وجاء أداء المعدن النفيس بالتزامن مع الارتفاع القياسي المستمر لحالات الإصابة بـ"كوفيد-19"، حيث أبلغت ولاية فلوريدا عن 10 آلاف حالة جديدة، مع إصابة أكثر من 10.7 مليون شخص على الصعيد العالمي.





وتوقع "ساسكو بنك" بالأمس ارتفاع سعر الذهب لمستوى قياسي في السنوات القادمة، بعد استمرار صعوده في النصف الثاني من العام الجاري.





وتتوقف البورصة الأمريكية عن التداولات اليوم احتفالاً بعطلة رسمية في البلاد على خلفية ذكرى يوم الاستقلال الأمريكي عن بريطانيا العظمى في 4 يوليو عام 1776.





كما تأثر المعدن النفيس سلباً بتقرير الوظائف الأمريكي الشهري الذي يشير إلى بدء تعافي اقتصاد الولايات المتحدة، حيث أضاف الاقتصاد 4.8 مليون وظيفة في البلاد مع تراجع معدل البطالة إلى 11.1 بالمائة بنهاية الشهر الماضي.





وبحلول الساعة 8:26 صباحاً بتوقيت جرينتش، تراجع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم شهر أغسطس بنسبة 0.3 بالمائة أو ما يعادل 5.50 دولار ليسجل مستوى 1784.50 دولار للأوقية.





كما هبط سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة هامشية 0.07 إلى 1774.16 دولار للأوقية.





وفي نفس التوقيت، تراجع المؤشر الرئيسي للدولار والذي يتبع أداء الورقة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية بنحو 0.1 بالمائة مسجلاً 97.217.