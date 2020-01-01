في زيارة رسمية.. عقيلة صالح يجري مباحثات بموسكو حول تطورات الأزمة الليبية

الجمعة 03/يوليه/2020 - 11:08 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات

بدأ عقيلة صالح رئيس البرلمان الليبي، برفقة وزير الخارجية في الحكومة المؤقتة عبد الهادي الحويج، اليوم الجمعة، زيارة رسمية إلى العاصمة الروسية موسكو، لبحث تطورات الأوضاع في ليبيا.

وذكرت مصادر ليبية، أن محادثات عقيلة صالح مع المسؤولين الروس، ستتناول مبادرات الحل السلمي، على رأسها وثيقة "إعلان القاهرة" ومخرجات مؤتمر برلين، كما ستتضمن التدخلات التركية في ليبيا.

وتأتي زيارة الوفد الليبي بدعوة من مجلس الاتحاد الروسي، فيما لم تعلن وزارة الخارجية الروسية عن تفاصيل الزيارة حتى الآن.

وكان نائب رئيس مجلس النواب الليبي في طبرق، أحميدة حومة، قد أكد أن المجلس تلقى دعوة من روسيا، لترتيب زيارة لوفد برلماني برئاسة رئيس المجلس عقيلة صالح إلى موسكو خلال الأيام المقبلة.

وأوضح حومة: "هناك ترتيب في بداية يوليو المقبل لزيارة للمستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، إلى دولة روسيا للتحدث عن العديد من القضايا، على رأسها مناقشة مبادرة أو إعلان القاهرة، وكذلك مخرجات مؤتمر برلين، وأيضا مبادرة رئيس مجلس النواب للمحاولة في الدفع بهذا الاتجاه، وهو وقف إطلاق النار والعودة إلى العملية السياسية، أو بما معناه دعم الجهود الروسية الرامية لهذا الاتجاه".

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