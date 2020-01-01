"التضامن" تكشف تفاصيل حبس شخص لشقيقته 22 عاما في مكان مهجور

الجمعة 03/يوليه/2020 - 11:19 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
كشف محمد فكري، عضو فريق التدخل السريع، تفاصيل إنقاذ وزارة التضامن المواطنة فادية، والمعروفة إعلاميا بـ سيدة المنيا، والتي حبسها شقيقها لمدة 22 عاما بدون رعاية.

وأشار "عبدالهادي"، خلال لقاء خاص ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، إلى أن وزيرة التضامن وجهت فرق الوزارة للتعامل مع الحالة، حيث توجه أحد الفرق بالفعل لدراسة الوضع على أرض الواقع، ووجدوا أن السيدة فادية تبلغ 50 عاما، وشقيقها وضعها في هذا المكان من 22 عاما.

وأضاف أن شقيقها حبسها بدعوى أنها كثيرة الهروب، متابعا: "شقيقها وضعها في مكان غير أدمي ومهجور، وقافل عليها"، لافتا إلى أن الجيران هم من كانوا يضعون لها الطعام، كما أنهم حرروا محضر ضد شقيقها، وهو حاليا محبوس على ذمة القضية.

وأوضح أن فريق التضامن الذي توجه للحالة وفر لها طبيب نفسي، منوها بأنها رفضت التوجه لأي دور رعاية، وتم ادراجها ضمن المستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة"، معقبا: "الجيران مبلغوش عشان كانوا خايفين".

وفي سياق أخر بدأت وزارة التضامن الاجتماعي صرف معاشات شهر يوليو الأربعاء الماضي، والتي تستمر حتى 12 من الشهر الجاري.

وتصرف معاشات يوليو مضافا إليها العلاوة السنوية بنسبة 14% لكل أصحاب المعاشات، والزيادة الناتجة عن ضم العلاوات الخمس للمستحقين من أصحاب المعاشات، إلى جانب الدفعة الأولى من متجمدات فروق المعاشات عن ضم العلاوات الخمس عن السنوات الماضية.

وكانت وزارة التضامن الاجتماعي أعلنت صرف متجمدات فروق المعاشات الناتجة عن ضم العلاوات الخمس عن 5 سنوات ماضية على 4 دفعات، الأولى مع معاش يوليو الجاري، والثانية تصرف مع معاش أكتوبر المقبل، والثالثة تصرف مع معاش يناير 2021، والثالثة تصرف مع معاش أبريل 2021.

وقالت نيفين القباج وزيرة التضامن، في مؤتمر صحفي 16 يونيو الماضي، إن المستحقين للعلاوات الخمس هم كل من خرج على المعاش من 1 يوليو 2006 وحتى 1 يوليو 2015.

وأضافت عن عدد المستحقين هو 2.4 مليون مستحق، بقيمة إجمالية 28 مليار جنيه للمتجمدات، إضافة إلى 7 مليارات لتغطية فروق هذه العلاوات في العام المالي الجديد.

وأتاحت الوزارة خدمة الاستعلام عن استحقاق صاحب المعاش للعلاوات الخمس من عدمه، عبر الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية (اضغط هنا).

وعقب الدخول للرابط يتيح الموقع الاستعلام بالرقم القومي واسم الأم.

ويظهر لصاحب المعاش قيمة الفرق الشهري من العلاوات الخمس وقيمة المتجمدات والقسط ربع السنوي من المتجمدات.

وكانت وزارة التضامن أعلنت بدء صرف معاشات يوليو؛ لتكون متاحة لكل أصحاب المعاشات من أول يوم في الشهر- أمس الأربعاء- عبر ماكينات الصراف الآلي، على أن يتم تقسيم مواعيد صرف المعاشات حسب قيمة كل معاش من مكاتب البريد وهيئة التأمينات كالتالي:

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزارة التضامن موقع الاستعلام معاش تكافل وكرامة بوابة الفجر المنيا الفجر

أخبار تهمك

"المرحلة الأخيرة".. تدهور الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي

منذ حوالي 17 ساعة

ميسي يستعد للرحيل عن برشلونة ويوقف مفاوضات التجديد

منذ حوالي 3 ساعات

تفاصيل عرض الأهلي الأخير لشراء رمضان صبحي

منذ ساعة و نصف

جوارديولا يدافع عن كلوب بعد الهزيمة برباعية

منذ حوالي 3 ساعات

"المالية" تكشف حقيقة فرض ضرائب على ودائع البنوك والفوائد

منذ 11 ثانية

تطورات جديدة بشأن ضم الأهلي لـ "الدبابة" الإفريقية

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. مفاجأة سارة من داخل مستشفى العزل حول مستجدات الوضع الصحي للفنانة رجاء الجداوي

منذ حوالي 10 ساعات

بديل موليكا.. مهاجم أفريقي جديد على رادار الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - صدمة مدوية في الأهلي بسبب رمضان صبحي

منذ حوالي 21 ساعة

أمل جديد.. أمريكا: إنتاج لقاح آمن وفعال ضد كورونا نهاية 2020

منذ حوالي 18 ساعة

هل يرحل ميسي؟.. تطور جديد مثير في أزمة الأسطورة وبرشلونة

منذ ساعة و 7 دقيقة

بسبب عاشور.. مرتضى منصور يستفز الأهلي بتصريح مثير

منذ أقل من نصف ساعة

تعرف علي مبارايات ريال مدريد المتبقية في الدوري الإسباني

منذ حوالي 5 ساعات

"التموين" تزف بشرى سارة بشأن احتياطي السلع

منذ حوالي 4 ساعات

برشلونة يحسم مصير جريزمان

منذ أقل من ساعتين

وزير الري الأسبق يكشف مفاجأة مدوية عن هدف إثيوبيا من سد النهضة

منذ يوم

موضوعات متعلقة

وزيرة التضامن تعلن تفاصيل صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات

قبل صرفها.. هؤلاء المستفيدون من العلاوات الخمس؟

اعرف الان تفاصيل العلاوات الخمس لاصحاب المعاشات الاستعلام إلكترونيا والصرف على 4 دفعات ومواعيد صرفها

المواعيد والطريقة.. خطوات الاستعلام عن العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات

الفئات المستحقة للعلاوات الخمس من أصحاب المعاشات 2020 وزارة التضامن الاجتماعي

بالخطوات.. اعرف الآن طريقة الاستعلام عن العلاوات الخمس لاصحاب المعاشات ومواعيد الصرف عبر رابط وزارة التضامن الاجتماعي

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:58 ص

عاجل.. مفاجأة سارة من داخل مستشفى العزل حول مستجدات الوضع الصحي للفنانة رجاء الجداوي

"المرحلة الأخيرة".. تدهور الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي

07:49 م

بسبب عاشور.. مرتضى منصور يستفز الأهلي بتصريح مثير

12:10 م

تطورات جديدة بشأن ضم الأهلي لـ "الدبابة" الإفريقية

09:29 ص

هل يرحل ميسي؟.. تطور جديد مثير في أزمة الأسطورة وبرشلونة

11:30 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: تفتيش حرب فى ليبيا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الوتد‮.. أسطورة خيرى شلبى التى هزمت الزمن