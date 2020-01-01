"التضامن" تكشف تفاصيل حبس شخص لشقيقته 22 عاما في مكان مهجور

كشف محمد فكري، عضو فريق التدخل السريع، تفاصيل إنقاذ وزارة التضامن المواطنة فادية، والمعروفة إعلاميا بـ سيدة المنيا، والتي حبسها شقيقها لمدة 22 عاما بدون رعاية.





وأشار "عبدالهادي"، خلال لقاء خاص ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، إلى أن وزيرة التضامن وجهت فرق الوزارة للتعامل مع الحالة، حيث توجه أحد الفرق بالفعل لدراسة الوضع على أرض الواقع، ووجدوا أن السيدة فادية تبلغ 50 عاما، وشقيقها وضعها في هذا المكان من 22 عاما.





وأضاف أن شقيقها حبسها بدعوى أنها كثيرة الهروب، متابعا: "شقيقها وضعها في مكان غير أدمي ومهجور، وقافل عليها"، لافتا إلى أن الجيران هم من كانوا يضعون لها الطعام، كما أنهم حرروا محضر ضد شقيقها، وهو حاليا محبوس على ذمة القضية.





وأوضح أن فريق التضامن الذي توجه للحالة وفر لها طبيب نفسي، منوها بأنها رفضت التوجه لأي دور رعاية، وتم ادراجها ضمن المستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة"، معقبا: "الجيران مبلغوش عشان كانوا خايفين".





وفي سياق أخر بدأت وزارة التضامن الاجتماعي صرف معاشات شهر يوليو الأربعاء الماضي، والتي تستمر حتى 12 من الشهر الجاري.





وتصرف معاشات يوليو مضافا إليها العلاوة السنوية بنسبة 14% لكل أصحاب المعاشات، والزيادة الناتجة عن ضم العلاوات الخمس للمستحقين من أصحاب المعاشات، إلى جانب الدفعة الأولى من متجمدات فروق المعاشات عن ضم العلاوات الخمس عن السنوات الماضية.





وكانت وزارة التضامن الاجتماعي أعلنت صرف متجمدات فروق المعاشات الناتجة عن ضم العلاوات الخمس عن 5 سنوات ماضية على 4 دفعات، الأولى مع معاش يوليو الجاري، والثانية تصرف مع معاش أكتوبر المقبل، والثالثة تصرف مع معاش يناير 2021، والثالثة تصرف مع معاش أبريل 2021.





وقالت نيفين القباج وزيرة التضامن، في مؤتمر صحفي 16 يونيو الماضي، إن المستحقين للعلاوات الخمس هم كل من خرج على المعاش من 1 يوليو 2006 وحتى 1 يوليو 2015.





وأضافت عن عدد المستحقين هو 2.4 مليون مستحق، بقيمة إجمالية 28 مليار جنيه للمتجمدات، إضافة إلى 7 مليارات لتغطية فروق هذه العلاوات في العام المالي الجديد.





وأتاحت الوزارة خدمة الاستعلام عن استحقاق صاحب المعاش للعلاوات الخمس من عدمه، عبر الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية (اضغط هنا).





وعقب الدخول للرابط يتيح الموقع الاستعلام بالرقم القومي واسم الأم.





ويظهر لصاحب المعاش قيمة الفرق الشهري من العلاوات الخمس وقيمة المتجمدات والقسط ربع السنوي من المتجمدات.





وكانت وزارة التضامن أعلنت بدء صرف معاشات يوليو؛ لتكون متاحة لكل أصحاب المعاشات من أول يوم في الشهر- أمس الأربعاء- عبر ماكينات الصراف الآلي، على أن يتم تقسيم مواعيد صرف المعاشات حسب قيمة كل معاش من مكاتب البريد وهيئة التأمينات كالتالي: