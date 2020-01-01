في ذكراه السابعة.. أبرز ما قيل في بيان 3 يوليو

الجمعة 03/يوليه/2020 - 11:15 ص
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
أحمد القاسم
7 أعوام مرت على البيان التاريخي الذي صدر عن عدد من القامات الوطنية في 3 يوليو 2013 وساهم في الإطاحة بجماعة الإخوان من الحكم، بعد اندلاع تظاهرات عدة ضد رئيسها المعزول محمد مرسي.

يذكر أنه في 30 يونيو 2013، شهدت مصر ثورة ضد جماعة الإخوان نظمها عدد من القوى المعارضة في البلاد وأطياف الشعب المصري بعد عدة إخفاقات اقتصادية وسياسية مارستها جماعة الإخوان بعد توليها إدارة البلاد عقب ثورة يناير.

وفيما يلي يرصد "الفجر"، أبرز ما جاء في البيان والذي ألقاه المشير عبدالفتاح السيسي وقتها عندما كان وزيرا للدفاع، وذلك بمناسبة الذكرى السابعة له:

- القوات المسلحة لم يكن في مقدورها أن تصم آذانها أو تغض بصرها عن حركة ونداء جماهير الشعب التى استدعت دورها الوطنى وليس دورها السياسى.

- بذلت القوات المسلحة خلال الأشهر الماضية جهودا مضنية بصورة مباشرة وغير مباشرة لاحتواء الموقف الداخلى وإجراء مصالحة وطنية بين كل القوى السياسية بما فيها مؤسسة الرئاسة منذ شهر نوفمبر 2012، بدأت بالدعوة لحوار وطنى استجابت له كل القوى السياسية الوطنية وقوبل بالرفض من مؤسسة الرئاسة فى اللحظات الأخيرة.

- فى إطار متابعة الأزمة الحالية اجتمعت القيادة العامة للقوات المسلحة ورئيس الجمهورية فى قصر القبة يوم 22- 6-2013 حيث عرضت رأى القيادة العامة ورفضها للإساءة لمؤسسات الدولة الوطنية والدينية، كما أكدت رفضها لترويع وتهديد جموع الشعب المصري، ولقد كان الأمل معقودا على وفاق وطنى يضع خارطة مستقبل، ويوفر أسباب الثقة والطمأنينة والاستقرار لهذا الشعب بما يحقق طموحه ورجاءه، إلا أن خطاب الرئيس ليلة أمس وقبل انتهاء مهلة الـ48 ساعة جاء بما لا يلبى ويتوافق مع مطالب جموع الشعب.

- بعد موقف الرئاسة استوجب من القوات المسلحة استنادا على مسئوليتها الوطنية والتاريخية التشاور مع بعض رموز القوى الوطنية والسياسية والشباب ومن دون استبعاد أو إقصاء لأحد، حيث اتفق المجتمعون على خارطة مستقبل تتضمن خطوات أولية تحقق بناء مجتمع مصري قوي ومتماسك لا يقصى أحدا من أبنائه وتياراته وينهي حالة الصراع والانقسام.

- خارطة الطريق تتمثل في تعطيل العمل بالدستور بشكل مؤقت على أن يؤدى رئيس المحكمة الدستورية العليا اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة، لرئيس المحكمة الدستورية العليا سلطة إصدار إعلانات دستورية خلال المرحلة الانتقالية.

- إجراء انتخابات رئاسية مبكرة على أن يتولى رئيس المحكمة الدستورية العليا إدارة شؤون البلاد خلال المرحلة الانتقالية لحين انتخاب رئيس جديد، وكذلك تشكيل حكومة كفاءات وطنية قوية وقادرة تتمتع بجميع الصلاحيات لإدارة المرحلة الحالية، ومناشدة المحكمة الدستورية العليا لسرعة إقرار مشروع قانون انتخابات مجلس النواب والبدء في إجراءات الإعداد للانتخابات البرلمانية.

- وضع ميثاق شرف إعلامي يكفل حرية الإعلام ويحقق القواعد المهنية والمصداقية والحيدة وإعلاء المصلحة العليا للوطن.

- اتخاذ الإجراءات التنفيذية لتمكين ودمج الشباب في مؤسسات الدولة ليكون شريكا في القرار كمساعدين للوزراء والمحافظين ومواقع السلطة التنفيذية المختلفة بجانب تشكيل لجنة عليا للمصالحة الوطنية من شخصيات تتمتع بمصداقية وقبول لدى جميع النخب الوطنية وتمثل مختلف التوجهات.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ثورة 30 يونيو القوى الوطنية السيسي الرئيس السيسي الإخوان 3 يوليو

أخبار تهمك

تفاصيل عرض الأهلي الأخير لشراء رمضان صبحي

منذ ساعة و نصف

"التموين" تزف بشرى سارة بشأن احتياطي السلع

منذ حوالي 4 ساعات

بديل موليكا.. مهاجم أفريقي جديد على رادار الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

أمل جديد.. أمريكا: إنتاج لقاح آمن وفعال ضد كورونا نهاية 2020

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. مفاجأة سارة من داخل مستشفى العزل حول مستجدات الوضع الصحي للفنانة رجاء الجداوي

منذ حوالي 10 ساعات

جوارديولا يدافع عن كلوب بعد الهزيمة برباعية

منذ حوالي 3 ساعات

ميسي يستعد للرحيل عن برشلونة ويوقف مفاوضات التجديد

منذ حوالي 3 ساعات

تعرف علي مبارايات ريال مدريد المتبقية في الدوري الإسباني

منذ حوالي 5 ساعات

هل يرحل ميسي؟.. تطور جديد مثير في أزمة الأسطورة وبرشلونة

منذ ساعة و 7 دقيقة

وزير الري الأسبق يكشف مفاجأة مدوية عن هدف إثيوبيا من سد النهضة

منذ يوم

"المالية" تكشف حقيقة فرض ضرائب على ودائع البنوك والفوائد

منذ 11 ثانية

برشلونة يحسم مصير جريزمان

منذ أقل من ساعتين

بسبب عاشور.. مرتضى منصور يستفز الأهلي بتصريح مثير

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل - صدمة مدوية في الأهلي بسبب رمضان صبحي

منذ حوالي 21 ساعة

تطورات جديدة بشأن ضم الأهلي لـ "الدبابة" الإفريقية

منذ حوالي 3 ساعات

"المرحلة الأخيرة".. تدهور الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي

منذ حوالي 17 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:58 ص

عاجل.. مفاجأة سارة من داخل مستشفى العزل حول مستجدات الوضع الصحي للفنانة رجاء الجداوي

"المرحلة الأخيرة".. تدهور الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي

07:49 م

بسبب عاشور.. مرتضى منصور يستفز الأهلي بتصريح مثير

12:10 م

تطورات جديدة بشأن ضم الأهلي لـ "الدبابة" الإفريقية

09:29 ص

هل يرحل ميسي؟.. تطور جديد مثير في أزمة الأسطورة وبرشلونة

11:30 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: تفتيش حرب فى ليبيا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الوتد‮.. أسطورة خيرى شلبى التى هزمت الزمن